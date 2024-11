Lauréat du Prix SoBD 9e Art : La Musique silencieuse de Munoz et Sampayo

Réalisé à partir d’une thèse de doctorat soutenue en 2024, ce travail d’Erwin Dejasse détaille la filiation artistique entre les maîtres classiques du réalisme américain (Harold Foster, Alex Raymond et Milton Caniff) et une partie de la bande dessinée argentine et européenne.

Notant la prédominance des approches narratives dans l’étude de la bande dessinée, adossé à la conviction selon laquelle l’étude du dessin devrait avoir pour le moins le même poids dans l’approche d’une discipline artistique où l’image est prédominante, l’ouvrage de Dejasse se range sur l’étagère trop clairsemée de l’esthétique de la bande dessinée.

Jamais jargonnant, faisant un effort constant de simplicité et d’intelligibilité dans le propos, La Musique silencieuse de José Muñoz et Carlos Sampayo est un titre qui offre un commentaire judicieux d’une œuvre dont l’importance est primordiale au sein du neuvième art contemporain, qui s’inscrit dans une longue lignée de dessinateurs de premier plan (de Caniff à Pratt en passant par Breccia ou Jijé, pour n’en citer que quelques-uns), et dont l’abord réputé difficile profitera indéniablement.

« L'intérêt de l'ouvrage d'Erwin Dejasse réside dans la synthèse harmonieuse entre réflexion théorique, approche historique et monographie d'auteur. C'est la réflexion esthétique qui constitue le fil conducteur de la recherche, approche d'autant plus intéressante qu'elle est devenue rare dans la stripologie contemporaine », estime Harry Morgan, membre de l’Académie de Stripologie française et à ce titre du jury du Prix SoBD Neuvième art.

« Outre le remarquable ouvrage d'Erwin Dejasse, ce prix récompense également le travail de long terme des presses universitaires de Tours qui, au fil des années, ont bâti avec Iconotextes une collection de référence des études sur la bande dessinée », note pour sa part Syvain Lesage, membre de l’Académie du Neuvième art ainsi que du jury.

96 ouvrages sur la bande dessinée ont été recensés cette année pour le Prix SoBD Neuvième art. 12 nominés, ouvrages particulièrement notables, ont été sélectionnés parmi l’ensemble de ces titres. Les nominés et la liste exhaustive des 96 livres sont consultables sur le site du SoBD.

