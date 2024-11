Bleach, une exposition inédite de planches à Bruxelles

Ces œuvres originales, réalisées à la mine de plomb et aux crayons de couleur par les animateurs du Studio Pierrot, ont servi à la création des 17 saisons et 366 épisodes de cette adaptation du manga culte de Tite Kubo. Publié en 74 tomes aux éditions Glénat, Bleach s'impose comme un phénomène avec plus de 130 millions d'exemplaires vendus dans le monde, dont 6 millions en France.

Et figure parmi les 15 mangas les plus vendus.

À travers une combinaison d'aventure, d’action et de surnaturel, Bleach se distingue également par le talent de Tite Kubo, reconnu comme l’un des character designers les plus marquants de sa génération. Ses personnages, au graphisme soigné et au style percutant, ont contribué au succès mondial de la série.

L’adaptation animée par le studio Pierrot (Naruto, Tokyo Ghoul, Black Clover) a amplifié la tension dramatique des arcs narratifs grâce à des combats spectaculaires. La Galerie de la Bande Dessinée met à l’honneur cet univers avec une sélection exceptionnelle de dessins originaux, dévoilant les protagonistes emblématiques tels qu’Ichigo, Rukia, Chad, Orihime, Renji, Aizen, Byakuya, Toshiro et Kenpachi.

Exposition Bleach - entrée gratuite du 8 novembre 2024 au 18 janvier 2025. Dessins originaux d'animation Première mondiale ! Après Naruto et One Piece, le dernier membre des "BIG 3" débarque à la galerie. Retrouvez Ichigo, Rukia, et les capitaines de la Soul Society à travers une superbe sélection de dessins originaux

Galerie de la Bande Dessinée 237 Chaussée de Wavre 1050, Bruxelles Belgique.

