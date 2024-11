Hommage à Notre-Dame de Paris, dans La Grande Librairie

Il est l'un des romanciers les plus populaires au monde. Ses livres, dont Les Piliers de la Terre, se sont vendus à près de 200 millions d'exemplaires. L’incontournable Ken Follett, profondément marqué par l’incendie de notre cathédrale il y a 5 ans, consacre une nouvelle préface à son essai Notre-Dame (Robert Laffont, trad. Odile Demange), à l’heure de son historique réouverture.

Notre-Dame, il la connaît sur le bout des doigts, littéralement. L’écrivain, voyageur et essayiste Sylvain Tesson l'a gravie en toute illégalité dans sa jeunesse - et lui a consacré un très beau livre : Notre-Dame de Paris. Ô reine de douleur, ô reine de victoire (Editions des Equateurs). Une compilation de textes, et une lettre d’amour à ce lieu qui, comme lui, a su renaître de ses cendres.

Comment expliquer l’émotion internationale qu’a suscité l’incendie de Notre-Dame ? Qu’est-ce que les débats qui accompagnent sa réouverture racontent de notre lien au sacré ? l'essayiste et musicienne Maryvonne de Saint Pulgent, qui a dirigé le Patrimoine au Ministère de la Culture, nous éclaire dans La Gloire de Notre-Dame (Gallimard). C'est passionnant.

Car c'est comme si l’Histoire, ces jours-ci, s'écrivait sous nos yeux, au présent. Quel défi pour l’historien, spécialiste des cathédrales Mathieu Lours, qui signe les textes de Rebâtir Notre-Dame de Paris (Tallandier), le livre officiel de la restauration ! Une plongée, en images et en récits, dans l’un des plus fascinants chantiers du XXIème siècle.

Et puis, qui dit Notre-Dame de Paris dit Victor Hugo ! Le comédien Fabrice Luchini lui dédie son dernier spectacle au Théâtre de l’Atelier, à Paris. À travers ses textes, un portrait lyrique et bouleversant de l’homme, du poète et du romancier. Et l’évocation personnelle d’une figure ô combien contemporaine…

L’écrivaine, traductrice et scénariste Valérie Zenatti, à qui l'on doit notamment Jacob, Jacob (L’Olivier), viendra également nous parler de son amour pour Hugo, de ce qu'il signifie, aujourd'hui, et de la nécessité de lire ou de relire l’immense romancier.

Enfin, un invité exceptionnel, extrêmement rare et hautement surveillé : le manuscrit original de Notre-Dame de Paris ! Pour nous le présenter, Guillaume Fau, chef du service des manuscrits modernes et contemporains à la Bibliothèque nationale de France, nous parlera de l’importance historique et littéraire d’une telle archive…

Cette semaine, dans le cadre de notre grand concours "Si on Lisait à Voix Haute", cap sur la maison de Victor Hugo, en compagnie de Denis Podalydès et d’un club de lecture du collège Jean Jaurès à Levallois. On lira un poème tiré des Contemplations : « Aimons toujours ! Aimons encore ! »

Enfin, nous nous rendrons dans une librairie nichée à deux pas de Notre-Dame : la fameuse Shakespeare and co. Fréquentée par Henry Miller, Anaïs Nin ou encore William Burroughs, elle est tenue par la fille de son fondateur, Sylvia Whitman, et demeure un refuge pour les écrivains et les lettrés du monde entier.

Notre-Dame, la réouverture

Pour célébrer la renaissance de cette cathédrale emblématique, des artistes français et internationaux se réuniront au cœur de l’Île de la Cité, pour une soirée exceptionnelle, présentée ce samedi 7 décembre à partir de 21h05 – sur France 2 et France Inter.

L’Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Gustavo Dudamel, la Maitrise de Notre-Dame, les organistes de Notre-Dame ainsi que des artistes de renom, interpréteront des œuvres classiques intemporelles et des titres plus contemporains inspirés par ce moment unique et historique.

Sont déja attendus : Pretty Yende, Vianney, Julie Fuchs, Clara Luciani, Lang Lang, Yo-Yo Ma, Angélique Kidjo, Benjamin Bernheim, Daniel Lozakovitch, Khatia Buniatishvili, Garou, Hiba Tawaji, Michaël Canitrot...

La soirée sera également ponctuée par des lectures de textes classiques, notamment de Victor Hugo lequel a écrit son attachement profond à la cathédrale et à son rôle majeur dans l’histoire de Paris. Ces interventions littéraires souligneront aussi la fragilité de ce patrimoine mondial et l’importance de préserver ce symbole universel qu’est Notre-Dame.

Cette soirée, qui s’annonce d’ores et déjà inoubliable, marquera une étape essentielle dans l’histoire de la cathédrale gravement endommagée par l’incendie de 2019.

Ce concert est à la fois un hommage vibrant aux artisans et ouvriers qui ont œuvré à sa renaissance, et aussi une célébration de la résilience et de la splendeur retrouvée de Notre-Dame, monument emblématique qui touche les catholiques et bien au delà et surplombe Paris depuis le XIIe siècle.

