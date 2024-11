L'INHA fermé en août prochain : une décision "inacceptable"

Malgré l'opposition, « à l'unanimité » affirment les porteurs de cette pétition, des représentants du personnel, le projet de fermeture de la bibliothèque a été adopté. Une décision jugée « inacceptable », puisqu'elle irait à l'encontre des « missions de service public de l'INHA », soit garantir une « ouverture la plus large possible de la bibliothèque, du lundi au samedi, tout au long de l’année, y compris pendant les périodes de vacances scolaires ou de fêtes de fin d’année ».

Les pétitionnaires se disent également préoccupés par la sécurité des collections, soulignant que « l'absence d’une permanence et d’une surveillance quotidienne assurée par des professionnels des bibliothèques » pourrait exposer ces précieuses collections à des risques. De plus, la fermeture imposée pendant l'été affecterait particulièrement « les agents les plus précaires », avec des conséquences économiques importantes, notamment en raison du « coût des transports et des locations en haute saison », pour de nombreux membres du personnel de la bibliothèque.

Un autre argument souligné par les opposants à la fermeture est l'importance de la bibliothèque pendant l'été, une période souvent « privilégiée par les chercheurs et chercheuses étrangers ou non parisiens », qui viennent y effectuer leurs recherches. La fermeture estivale de la bibliothèque, dans ce contexte, représenterait un réel frein à la continuité du travail de recherche de ces professionnels.

Les défenseurs du service public soulignent qu'en été, de nombreuses bibliothèques spécialisées dans l'histoire de l'art ferment, créant un « vide documentaire ». Parmi celles-ci figurent les bibliothèques universitaires, celle du musée des Arts décoratifs, du Centre allemand d'histoire de l'art, ainsi que la Bibliothèque publique d'information et la bibliothèque Kandinsky du Centre Pompidou, qui fermeront également en 2025.

Les porteurs de la pétition craignent plus généralement un inquiétant « changement de doctrine », avec une fermeture chaque été en août.

La pétition appelle donc à faire entendre la voix des opposants à ce projet. Elle invite le public à signer massivement et à diffuser largement la pétition, afin de « demander à la direction de l’INHA et à ses tutelles de revenir sur cette décision ». La réunion du Conseil d’administration prévue pour le 11 décembre, en présence des représentants des deux tutelles de l'INHA, pourrait constituer, selon les pétitionnaires, « une opportunité décisive pour que la voix des utilisateurs et du personnel de la bibliothèque soit entendue ».

Personnel de bibliothèque, lectrice ou lecteur régulier ou occasionnel de la bibliothèque de l’INHA, et d'autres bibliothèques, attaché à un service public de qualité, chacun est invité à soutenir ce mouvement pour éviter que cette fermeture estivale ne devienne une norme et mette en péril l'accès à la culture et à la recherche.

L'INHA (Institut National d'Histoire de l'Art) est un établissement public français fondé en 2001 et placé sous la tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication. Il se consacre à la recherche et à la diffusion des savoirs en histoire de l'art, réunissant des chercheurs, des conservateurs et des historiens de l'art autour de projets multidisciplinaires.

Cet institut abrite une bibliothèque spécialisée, parmi les plus importantes en Europe dans son domaine, offrant un accès privilégié à une vaste collection d'ouvrages, de périodiques et de documents rares. En parallèle, il organise des colloques, séminaires et expositions, contribuant activement à la formation et à l'avancement des connaissances en histoire de l'art.

L'INHA joue également un rôle majeur dans la préservation et la valorisation du patrimoine artistique, en étant un acteur principal dans ce domaine. Situé dans le quartier du Marais à Paris, il occupe aujourd'hui une place centrale dans le paysage académique et culturel français.

Par Hocine Bouhadjera

