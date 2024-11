Andrea Marcolongo Prix Jules Rimet 2024

Le jury présidé par Denis Jeambar s’est réuni le 28 novembre, au Trinquet de la Cavalerie (Paris 15e), pour désigner Andrea Marcolongo, autrice de l’ouvrage Courir (Gallimard), lauréate du Prix Jules Rimet 2024.

L’Association Jules Rimet Sport & Culture a remis à Andrea Marcolongo un chèque de 3000€ ainsi qu’un maillot du Red Star floqué à son nom et portant le n°13 (en écho à cette 13e édition).

Au cours des dernières décennies, la pratique du « running » a connu un essor considérable, attirant de plus en plus de personnes de tous horizons. Mais qu'est-ce qui motive réellement cette passion pour la course à pied ? Les Grecs de l'Antiquité furent les premiers à s'interroger sur le dépassement physique, une quête visant à se mesurer à autrui et à soi-même, qu'ils considéraient comme un moyen de renforcer à la fois l'esprit et le corps.

Après avoir passé de nombreuses années à se plonger dans les livres et les grammaires pour « penser comme les Grecs », Andrea Marcolongo a souhaité aller plus loin en apprenant à « courir comme les Grecs ». De ses premiers pas difficiles jusqu'à son objectif ultime — courir un marathon, suivant les traces de Philippidès, le premier à accomplir cet exploit il y a plus de 2500 ans —, elle nous guide dans sa découverte de cette pratique, tout en l'explorant à travers une lecture profonde des textes antiques.

Que l'on soit un coureur assidu ou non, cette réflexion érudite et personnelle propose une vision passionnante de la course, en l'élevant au-delà de son simple statut de phénomène social, pour en révéler une dimension philosophique et poétique.

Andrea Marcolongo, helléniste et diplômée en Lettres classiques de l'Università degli Studi de Milan, est l'autrice des best-sellers La langue géniale, 9 bonnes raisons d’aimer le grec (Les Belles Lettres, 2018) et La Part du héros (Les Belles Lettres, 2019). Elle est actuellement traduite dans de nombreuses langues.

Étaient également nommés cette année : Alice Millat, la femme Olympique de Sophie Danger (éd. Les Pérégrines), L’Icône immolée de Lionel Froissart (éd. En Exergue) et Les Enfants du large de Virginia Tangvald (éd. JC Lattès).

Jury présidé par : Denis Jeambar - Membres du jury 2024 : Hafid Aggoune, Serge Airoldi (lauréat 2023) Nicolas Baverez, Abdel Belmokadem, Raymond Domenech, Laurence Fischer, Paul Fournel, Patrice Haddad, Julia Kerninon, Julien Legalle (Mention spéciale 2023), Léonore Perrus, Corinne Rimet-Ploujoux et Virginie Troussier.

Ce parisien d’origine franc-comtoise, Jules Rimet, fut le créateur, en 1928, en tant que président de la FIFA, de la Coupe du monde de football. En 1897, il avait fondé un club qui deviendra mythique : le Red Star. Au sein de « l’Etoile rouge », ce fou de poésie avait lancé une « section littéraire » et conviait des écrivains à refaire le match. Pour lui, le sport était un moyen formidable de s’ouvrir à la culture.

Depuis 2012, le Prix Jules Rimet rend hommage à cet homme de conviction qui a développé et structuré le football mondial. Le Prix bénéficie du soutien de la Fondation Jean-Luc Lagardère depuis sa création,ainsi que de celui du Red Star. Le Prix, qui célèbre les noces du sport et de la littérature, est organisé par l’Association Jules Rimet Sport&Culture, présidée par Renaud Leblond.

L’association est également à l’initiative des Ateliers Jules Rimet qui proposent des stages d’écriture aux jeunes des clubs de football (Red Star, Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille, etc.).

Le 21 mai 2024, a été célébrée la création il y a 120 ans, à Paris, de la Fédération Internationale de Football (FIFA). À cette occasion, une réplique du premier trophée de la Coupe du monde a été remise, symboliquement, par le Président de la FIFA, Gianni Infantino, à Corinne Rimet-Ploujoux, arrière-petite fille de Jules Rimet et membre du jury du Prix.

Le Prix a été créé en 2012 par l’Association Jules Rimet Sport et Culture, avec le soutien de la Fondation Jean-Luc Lagardère (abritée par la Fondation de France). Bureau de l'association Jules-Rimet : Renaud Leblond (Président), Charles Amson, Bruno Barbier, Olivier Leblond, Yves Stavridès.

