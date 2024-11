MultiKulti Éditions lance une collection pour "visibiliser les invisibles"

Avec pour ligne directrice l’interpellation des normes sociétales, cette collection met en avant des sujets de société sensibles, à travers des récits fictionnels et autres enquêtes journalistiques.

Leur « ADN ? visibiliser les invisibles ». Chaque ouvrage fait le pari de remettre en question des stéréotypes et d’offrir une parole inclusive, bien que parfois déstabilisante. Le tout dans un format hybride où la littérature se mêle à d’autres formes d’expression, comme le cinéma, la musique et les vidéos.

Chaque texte publié devient un livre augmenté grâce à des QR codes intégrés à la fin de chaque ouvrage. Ces codes ouvrent un monde parallèle de contenus numériques qui enrichissent l’expérience de lecture.

Pour Sur les pointes de Marie Vanaret, un flashcode permet d’accéder à un échange inédit qu’elle a eu avec Gilles Pialoux, clinicien et expert en épidémies. Un autre redirige vers le court-métrage Bomaye !, réalisé par l’autrice elle-même.

Une vie percutée par une épidémie, un parcours de femme, rebelle et foisonnant, au croisement des marges. Un texte envoûtant qui interpelle les normes.« Une indécence criante. Ne pas entrer dans l'écume de mer en courant, fendre l'eau sous le soleil. Ne pas dégringoler quatre à quatre les escaliers, avec la robe qui se soulève de bonheur, et se jeter dans les bras de celui qu'on aime. Alors, on sort le rouge-à-lèvres.



Rouge vif. Une couche, sang, blessure. Deux couches, attaque, étendard. Trois couches, ça brille, c'est si beau. Sensualité. Facile. On vous prend, on vous porte, on vous aime, on vous roule, on vous baise. La belle chose. Possédée. Ficelée. Emmurée. »

Un récit post-épidémique, en lisière constante de l'explosion. De l'après-guerre aux années deux mille, du silence au cri. De la rage à la ruse. De la séduction à l'amour.



Un jeu constant avec les stéréotypes et les liens inattendus. Marie Vanaret vit à Marseille. Autrice, réalisatrice et metteuse en scène, elle privilégie l'expression des corps, le travail avec danseuses et danseurs.

— Présentation de Sur les pointes, de Marie Vanaret