Le Puy du Fou lance le magazine jeunesse, Le Panache

Après les spectacles médiévaux, le Puy du Fou s’est tourné vers l’édition, afin de toucher un public en dehors de ses remparts. Déjà implantée dans l’édition de romans et magazines jeunesse, par l'entremise de sa filiale Puy du Fou Éditions, l’initiative se tourne désormais vers la lecture illustrée. Un choix stratégique pour toucher un public encore plus large, avec des récits et des découvertes culturelles.

Chaque mois, Le Panache proposera aux jeunes lecteurs plus de 60 pages d’aventures, d’histoires et de découvertes. Le magazine mettra l’accent sur des fictions inédites, écrites par des auteurs chevronnés, et des illustrations. Sera également publiée une bande dessinée originale sous forme d’épisodes, afin de tenir les lecteurs en haleine d’un mois à l’autre.

Au-delà des histoires, le magazine offrira des rubriques documentaires pour faire découvrir les richesses culturelles et historiques de la France : des paysages aux monuments, en passant par la gastronomie et les traditions.

Ce projet s’inscrit dans une volonté de faire découvrir les trésors de la culture française aux jeunes générations, tout en favorisant leur éducation de manière ludique et interactive.

Puy du Fou Editions

À la direction, une figure de la littérature jeunesse, Gwenaële Barussaud, autrice de la célèbre série Célestine, Petit rat de l’opéra, qui s’est écoulée à plus d’un million d’exemplaires.

Chacun de mes romans constitue pour moi un rendez-vous privilégié avec la jeunesse. Avec le Panache, ce rendez-vous devient mensuel pour entretenir chez les enfants le goût de la lecture et leur offrir des histoires qui sont des passeports pour la vie.

— Gwenaële Barussaud

Le premier numéro sera disponible dès avril 2025, mais il est d’ores et déjà possible de souscrire à un abonnement annuel.

Crédits Image : Gwenaële Barussaud (©Pascal Helleu) / Puy du Fou Éditions

Par Sara Verrecchia

Contact : sv@actualitte.com