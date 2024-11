Gabrielle Simard prend la direction de l’Association des Libraires du Québec

Après avoir assuré l’intérim depuis juin 2024, elle a convaincu le conseil d’administration de l'ALQ, par son enthousiasme, son leadership et son implication active dans la défense des librairies indépendantes, décrit un communiqué : « Les défis à venir sont nombreux, mais Gabrielle possède les atouts pour défendre et valoriser l’ensemble des librairies indépendantes », souligne le conseil d’administration.

Forte de son expérience dans la gestion de librairies, elle a intégré le conseil d’administration de l’ALQ en 2023.

Son passage à la direction par intérim, pendant une période de transition, a été salué pour sa capacité à redéfinir les priorités stratégiques et à stabiliser l’organisation. Sa gestion a permis de recentrer l’Association et de la préparer à affronter les défis à venir.

Gabrielle est toujours à l’écoute, bienveillante et efficace. En tant que toute nouvelle libraire, je me sens rassurée et soutenue par une présence qui comprend profondément la réalité régionale » — Valérie Potvin, propriétaire de la librairie Le Kiosque du Quartier à Saguenay

Sous sa direction, l’association a déjà initié plusieurs projets. Parmi ceux-ci, on trouve la mise en place d’un nouvel organigramme pour renforcer l’équipe, ainsi que le lancement de l’édition annuelle du Prix des libraires.

La planification d’un programme de perfectionnement et l’organisation de la Rencontre interprofessionnelle du secteur du livre témoignent également de l’ambition de Gabrielle Simard de dynamiser le secteur. Elle met aussi en œuvre un nouveau plan stratégique visant à renforcer les compétences des libraires et à favoriser l’innovation dans un environnement en constante évolution.

Un des objectifs majeurs serait de représenter activement les librairies indépendantes, en particulier dans le cadre de la révision de la Loi 51. « Je suis honorée par cette nomination et reconnaissante de la confiance que m’accordent le conseil d’administration et les membres. Après une période d’instabilité, je suis convaincue que nous avons maintenant une base solide pour avancer », déclare-t-elle.

Fondée en 1969, l’ALQ est une actrice importante de l’industrie du livre québécois. Elle représente plus de 130 librairies indépendantes à travers le Québec et vise à soutenir la profession, à promouvoir la librairie comme lieu essentiel de diffusion de la culture, et à renforcer les liens entre les différents acteurs de l’écosystème du livre.

Crédits Image : Gabrielle Simard, ALQ

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com