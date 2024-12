Apprendre l’espagnol grâce à la littérature 

Plonger dans l'apprentissage de l'espagnol peut sembler intimidant, mais il existe une méthode à la fois enrichissante et captivante pour franchir le premier pas : la lecture des grandes œuvres du patrimoine littéraire espagnol dans une bonne traduction. Imaginez-vous en train de découvrir les aventures épiques de Don Quichotte de la Manche, les poèmes envoûtants de Federico García Lorca ou les récits magiques de Gabriel García Márquez.

Ces chefs-d'œuvre littéraires ne sont pas seulement des histoires fascinantes ; ils sont des portes d'entrée vers une culture riche et diversifiée. En lisant ces œuvres, vous vous familiarisez avec les traditions, les valeurs et les modes de pensée qui façonnent le monde hispanophone. Vous découvrez les paysages, les coutumes et les émotions qui animent les peuples d'Espagne et d'Amérique latine.

Découvrir les œuvres majeures de la littérature hispanique en version traduite

La lecture de ces grandes œuvres en traduction vous permet de vous imprégner de la langue espagnole de manière naturelle et progressive. Vous commencez à reconnaître des mots, des expressions et des structures grammaticales qui reviennent fréquemment. Cette familiarisation linguistique se fait de manière ludique et contextuelle, rendant l'apprentissage plus agréable et moins rébarbatif.

En vous plongeant dans ces récits, vous développez une sensibilité culturelle qui enrichit votre compréhension de la langue. Vous êtes ainsi mieux préparé à aborder l'espagnol avec une base solide et une motivation renouvelée. Vous pouvez ensuite prolonger l'expérience en passant par un séjour linguistique Espagne ce qui vous assurera de parler la langue, en plus de la lire. Alors, pourquoi ne pas commencer votre voyage linguistique par une aventure littéraire passionnante ? Les trésors de la littérature espagnole vous attendent, prêts à vous transporter dans un monde de découvertes et d'émerveillement.

Se familiariser avec la langue espagnole grâce aux éditions bilingues

L’étape d’après, c’est bien sûr, de faire l’acquisition d’ouvrages qui ont l’immense avantage de proposer sur une page la version originale et en face, sur l’autre, la traduction. A l’appui d’une bonne méthode d’apprentissage de l’espagnol que vous suivrez en parallèle, vous pourrez avoir le sentiment de progresser rapidement. Mais, surtout, vous donnerez du sens à votre initiation, car vous pourrez rapidement être sensible au style propre à chaque écrivain. Quelques pages par jour suffisent au départ. Il ne faut pas chercher non plus à aller trop vite, sans quoi vous aurez parfois l’impression de ne pas réellement progresser.

Vous pouvez commencer, avant d’entrer véritablement en littérature, par des histoires courtes, comme ce que propose l’ouvrage Espagnol 31 histoires courtes et vraies, de Lingo Facile. Ce n’est qu’ensuite qu’il est intéressant d’aller se confronter à des textes un peu plus ardus. Afin de progresser d'autant plus vite, vous pouvez associer à votre lecture des cours dans une école de langue Espagne ce qui permet de parler et d'écrire en langue espagnole, en plus de lire. Ensuite, si vous voulez vous faire vraiment plaisir, vous pourrez aller voir du côté de l’Anthologie bilingue de la poésie espagnole éditée dans la prestigieuse collection de La Pléiade chez Gallimard.

La Vie de Lazarillo de Tormès (édition bilingue, 240 pages, 9 €)

Cet ouvrage publié de façon anonyme au XVIème siècle à Burgos vaut vraiment le détour si l’on souhaite aller plus avant dans la culture hispanique. En effet, il faut dire qu’il est considéré comme le véritable premier roman picaresque, un genre amené à faire flores notamment en Espagne.

L'intrigue suit les aventures de Lazarillo, un jeune garçon issu d'une famille pauvre, qui doit naviguer dans un monde cruel et injuste pour survivre. À travers une série d'épisodes, Lazarillo sert différents maîtres, chacun représentant un aspect de la société de l'époque, allant des prêtres aux nobles en passant par les mendiants. Le roman offre une critique acerbe des inégalités sociales et des hypocrisies de la société espagnole de la Renaissance.

Son intérêt réside non seulement dans sa valeur historique et littéraire, mais aussi dans sa capacité à dépeindre de manière réaliste et souvent humoristique les défis et les injustices auxquels les classes défavorisées étaient confrontées. La Vie de Lazarillo de Tormès reste une œuvre captivante et pertinente, offrant une réflexion intemporelle sur la condition humaine et les luttes sociales.

Si vous vouler en passer par la lecture des grands classiques de la langue espagnole, sachez que désormais l'écrivain d'origine colombienne Gabriel Garcia Marquez est très bien placé parmi les ouvrages de langue espagnole les plus traduits à travers le monde. Cependant, rassurez-vous, Cervantes continue d'occuper une position très importante en la matière !

Carlos Fuentes, Les fils du conquistador (édition Folio bilingue, 187 pages, 13,70 €)

Carlos Fuentes est l'un des écrivains mexicains les plus influents du XXe siècle. Publié en 1967, ce roman explore les thèmes de l'identité, de l'histoire et de la culture à travers une narration complexe et riche en symbolisme. L'intrigue se déroule sur plusieurs siècles et suit les descendants d'un conquistador espagnol, Hernán Cortés, et d'une princesse aztèque, Malinche. À travers les générations, les personnages sont confrontés aux conséquences de la conquête espagnole et à la quête de leur propre identité dans un monde en perpétuelle transformation.

Carlos Fuentes, né en 1928 et décédé en 2012, est une figure centrale de la littérature latino-américaine. Diplomate, journaliste et écrivain, il a utilisé son œuvre pour explorer les complexités de l'identité mexicaine et les tensions entre les héritages indigènes et européens. Ses écrits sont marqués par une profonde réflexion sur l'histoire, la politique et la culture de l'Amérique latine.

L'intérêt des Fils du conquistador réside dans sa capacité à offrir une compréhension approfondie de la civilisation hispanique. Le roman met en lumière les dynamiques complexes entre les conquérants espagnols et les peuples indigènes, ainsi que les répercussions de cette rencontre sur les générations suivantes. En explorant les thèmes de l'hybridité culturelle, de la mémoire collective et de la quête d'identité, Fuentes invite le lecteur à réfléchir sur les fondements de la société hispanique moderne. L'ouvrage est également riche en références historiques et mythologiques, offrant ainsi une perspective unique sur les racines et les évolutions de la culture hispanique. En somme, Les Fils du conquistador est une œuvre essentielle pour quiconque souhaite comprendre les complexités et les richesses de la civilisation hispanique.

Arturo Pérez-Reverte, Une affaire d’honneur (Pocket, 144 pages, 7 €)

Voici un titre qui a l’immense intérêt de vous ouvrir également à la littérature hispanique contemporaine à travers un recueil de nouvelles. En effet, Arturo Pérez-Reverte est un écrivain et journaliste espagnol né en 1951 à Carthagène. Après une carrière de plus de vingt ans en tant que reporter de guerre, il s'est tourné vers la littérature, devenant l'un des auteurs les plus célèbres et prolifiques de la littérature espagnole contemporaine.

Ses œuvres, souvent marquées par un style direct et incisif, explorent des thèmes variés tels que l'histoire, la politique, la culture et la société espagnole. Parmi ses romans les plus connus figurent Le Tableau du maître flamand, Le Hussard et La Reine du Sud, qui ont été traduits dans de nombreuses langues et ont rencontré un succès international. Pérez-Reverte est également membre de l'Académie royale espagnole depuis 2003, ce qui témoigne de son influence et de sa contribution significative à la littérature espagnole. Son écriture, souvent teintée de réalisme et de critique sociale, continue d'attirer un large public grâce à sa capacité à captiver et à provoquer la réflexion.

Crédits illustration Pexels CC 0

Par Victor De Sepausy

Contact : vds@actualitte.com