Une sélection d’ouvrages pour se mettre à l’espagnol

Pour commencer à apprendre la langue espagnole, il peut y avoir des justifications aussi bien pragmatiques et utilitaires qu’artistiques. Si d’un côté, c’est être amené à partager une langue avec pas moins de 460 millions de locuteurs natifs à travers le monde, c’est aussi, sous un autre angle, l’occasion rêvée d’enfin pouvoir mettre son nez dans le texte original de très nombreux auteurs qui nous ravissent par leur talent.

Tenant une bonne place parmi les langues les plus parlées à travers le monde, l’espagnol est idéal pour la communication internationale. Apprendre l'espagnol permet de se connecter avec une vaste communauté de personnes à travers le globe, facilitant ainsi les échanges culturels et les opportunités de voyage. Que ce soit pour des vacances en Espagne, en Amérique latine ou même aux États-Unis, où l'espagnol est la deuxième langue la plus parlée (ce qu’on oublie bien souvent avant de faire un séjour en Californie !), maîtriser cette langue ouvre des portes vers des expériences enrichissantes et authentiques.

Une langue littérairement et professionnellement attractive

Sur le plan professionnel, la maîtrise de l'espagnol peut offrir un avantage concurrentiel significatif. Dans un marché du travail de plus en plus globalisé, les entreprises recherchent des employés capables de communiquer efficacement avec des partenaires et des clients hispanophones. L'espagnol est particulièrement utile dans des secteurs tels que le commerce international, le tourisme, la diplomatie et les services sociaux. Une des possibilités, bien sûr, pour progresser rapidement, c'est celle d'un séjour linguistique Espagne mais commencer en amont l'apprentissage de la langue pourra pleinement accélérer aussi l'évolution dans le fil de vos acquisitions.

Il faut garder à l'esprit que la capacité à parler espagnol peut augmenter les opportunités d'emploi et de carrière, notamment dans des régions où la langue est couramment utilisée. Apprendre l'espagnol peut également enrichir le parcours académique, offrant des possibilités d'études à l'étranger et d'accès à une littérature et à des recherches scientifiques publiées en espagnol.

Avouons aussi quand même qu’apprendre l'espagnol est une expérience intellectuellement stimulante et culturellement enrichissante. La langue espagnole est riche en littérature, en musique, en cinéma et en arts, offrant ainsi une plongée dans des cultures variées et fascinantes.

Apprendre l'espagnol permet de découvrir des œuvres littéraires de grands auteurs comme Gabriel García Márquez, Pablo Neruda et Miguel de Cervantes, ainsi que de comprendre et d'apprécier des genres musicaux comme le flamenco, la salsa et le tango. N’oublions pas que l'espagnol est une langue romane, ce qui signifie qu'elle partage de nombreuses similitudes avec le français, facilitant ainsi l'apprentissage pour les francophones.

Bescherelle - L'espagnol pour tous (Hatier, 432 pages, 2022, 12,99 €)

Cette célèbre collection est incontournable dès lors qu’on souhaite se mettre sérieusement à l’étude d’une langue. Comme la version anglais, cette édition pour l’apprentissage de l’espagnol est très bien conçue. Comprenant à la fois la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire et les éléments simples de communication, cet ouvrage constitue une jolie référence pratique, avec des exercices corrigés qui permettent de progresser pas à pas.

Cette édition de 2022 se fonde sur l’étude de scènes de la vie quotidienne espagnole, ce qui vous assurera l’acquisition des éléments les plus pertinents et les plus importants à maîtriser pour avoir l’impression d’être rapidement à l’aise dans les conversations simples et les situations de communication récurrentes.

L’espagnol, méthode Assimil (688 pages, 2017, 26,90 €)

La célèbre méthode Assimil est incontournable également quand on souhaite se mettre à l’étude d’une langue nouvelle, et c’est bien entendu le cas pour ce qui est de l’espagnol. Les contenus ont été revisités intégralement pour actualiser les références. On se retrouve rapidement immergé dans des dialogues riches mais tout à fait accessibles et très bien pensés pour progresser efficacement dans l’acquisition du vocabulaire et des règles grammaticales.

La méthode Assimil est particulièrement recommandée pour apprendre rapidement l'espagnol grâce à son approche intuitive et progressive. Basée sur des leçons courtes et accessibles, elle permet d'acquérir naturellement le vocabulaire, la grammaire et les expressions usuelles grâce à l'écoute, la répétition et des exercices pratiques.

Les dialogues vivants, ancrés dans des situations de la vie quotidienne, rendent l’apprentissage à la fois dynamique et pertinent. En mettant l'accent sur l'immersion et l'assimilation, cette méthode permet de développer une compréhension auditive et une expression orale dès les premières semaines, tout en restant adaptée au rythme de chacun. Idéal pour débutants et faux débutants, Assimil se distingue par son efficacité éprouvée et son accessibilité.

Vous pouvez coupler le passage par la méthode Assimil avec le projet d'un séjour linguistique en Espagne. Différents organismes proposent des formations comme Enforex dans des lieux particulièrement variés. Cela vous donne également une belle excuse pour aller visiter Madrid, Barcelone ou bien encore Séville et Marbella .

Apprendre l’espagnol en 30 jours (130 pages, 2022, 12,98 €)

Voici un petit guide très bien pensé si vous n’avez qu’un temps réduit à consacrer à l’apprentissage de l’espagnol. Cette méthode, qui chercher toujours à aller à l’essentiel, est particulièrement conseillée pour celles et ceux qui vont partir prochainement en voyage et qui cherchent à maîtriser les rudiments de la langue de Cervantes.

Bien sûr, avec un tel ouvrage, ne vous attendez pas à pouvoir, au bout de trente jours intensifs, lire dans le texte quelques grands auteurs de langue espagnole. Mais, dans des situations de la vie courante, vous devriez arriver à vous en sortir, et vous pourrez ainsi donner rapidement le change. L’ouvrage est pensé pour être accessible au plus grand nombre, et il accomplit parfaitement sa mission tout en étant très intuitif, vivant et bien pensé dans sa progression.

Apprendre l’espagnol en 75 leçons progressives (118 pages, 2019, 12,89 €)

Voilà un ouvrage à la fois très complet et très synthétique pour se lancer dans l’apprentissage de l’espagnol. Comprenant à la fois des fiches de cours sur la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire et l’expression, ce petit livre va vous aider à parler rapidement grâce à ces 140 exercices que vous pouvez faire et refaire afin d’assurer la mémorisation de la syntaxe et des mots essentiels. Il ne sera pas encore possible de lire Mario Vargas Llosa dans le texte, mais quelques petites pierres auront été posées.

Cette méthode s’adresse à la fois aux vrais débutants mais aussi à celles et ceux qui ont déjà quelques rudiments de la langue. Rapidement, vous pourrez voir vos progrès et mettre à profit dans vos prochains voyages les expressions dont vous aurez bien compris les différents sens. Cette formation globale est pensée dans un cadre très logique et très rassurant. Et, même si vous restez peut-être sur un apprentissage difficile durant vos années passées sur les bancs de l’école, vous arriverez très vite à lever vos éventuelles barrières.

Par Victor De Sepausy

Contact : vds@actualitte.com