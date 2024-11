Les lauréats du Prix Roger Caillois 2024 révélés

De manière exceptionnelle, le jury peut décerner un prix Spécial pour une œuvre « cailloisienne » hors sélection, comme ce fut le cas pour Silvia Baron Supervielle en 2013 et Jean Malaurie en 2023.

Voici les lauréats 2024 :

Prix de littérature latino-américaine : Samantha Schweblin pour Sept maisons vides (trad. Isabelle Gugnon), Grasset

Avec une prose acérée, Samanta Schweblin explore dans Sept maisons vides le désarroi du quotidien et la tragédie du domestique. Un chef-d’œuvre d’humour noir qui nous révèle que les frontières de l’étrange commencent au pas de notre porte. Elle a publié Des oiseaux pleins la bouche, traduit par Isabelle Gugnon, Seuil, 2013; Toxique, traduit par Aurore Touya, Gallimard, 2017; Kentukis, traduit par Isabelle Gugnon, Gallimard, 2020, et Sept maisons vides, traduit par Isabelle Gugnon, Grasset, 2024. Samanta Schweblin vit et travaille à Berlin. Elle est aujourd’hui l’une des cheffes de file de la nouvelle vague latino-américaine –notamment aux côtés de Fernanda Melchor et Mariana Enríquez.

Prix de littérature française : René Depestre pour Journal d'un animal marin - Choix de poèmes 1956-1990, Gallimard

Auteur d’une œuvre considérable en vers et en prose, René Depestre, âgé aujourd’hui de 100 ans, est une figure tutélaire de la littérature des Caraïbes. Écrivain engagé qui a dû fuir Haïti, son pays natal, pour échapper à la dictature, il a longtemps vécu à Cuba épousant la cause révolutionnaire. Ami de Césaire et de Glissant, inspirateur du concept de créolité qui se substituera progressivement à celui de négritude, Depestre vit en France depuis les années 1980. L’anthologie Journal d’un animal marin donne à saisir l’étendue et la puissance de sa poésie lyrique. Ce poète de l’effusion et du chant, chantre de « l’érotisme solaire » et de l’élan vital envers et contre tout, emporte le lecteur par son souffle et un flot d’images vigoureuses.

Prix de l’essai : Martin Rueff pour Au bout de la langue, Nous

En français, le mot « langue » indique à la fois l’organe logé au creux de la bouche et la faculté de parole. On fait le pari que le rapport de l’un à l’autre n’a rien d’accidentel: tout comme la langue est le seul organe qui puisse sortir du corps, la langue que nous parlons est à la fois dedans et dehors. Une philosophie de l’expression se déduit de cette interrogation, ainsi qu’une poétique. Poète, traducteur et philosophe, Martin Rueff enseigne à l’université de Genève. Il est l’auteur de plusieurs essais et livres de poésie. Aux éditions Nous il a publié La Jonction en 2019, traduit Andrea Zanzotto et Italo Calvino, préfacé Jacqueline Risset et Franco Fortini. Il a reçu le prix Italiques en 2004 et le prix Henri Mondor de l’Académie Française en 2008.

Prix de l’édition : éditions Métailié

La maison d’édition Métailié, dirigée par Anne-Marie Métailié, a été fondée en 1979 et est spécialisée dans la littérature lusophone et hispanophone. Parmi ses auteurs d’Amérique hispanophone : Luis Sepúlveda, Santiago Gamboa, Enrique Serna, Leonardo Padura, Karla Suérez et du Brésil : Adriana Lisboa, Bernardo Carvalho... La publication d'un inconnu dont le bouche à oreille fera un best-seller - Luis Sepúlveda, Le Vieux qui lisait des romans d'amour fait rayonner la renommée de la maison d'édition. « Notre métier consiste à proposer aux lecteurs des textes qu'ils n'auraient jamais eu l'idée de demander, à les convaincre de partager notre passion et notre amour pour un texte. Les livres sont là pour nous ouvrir le monde et nous permettre de vivre passionnément. » AM Métailié.

Le jury du prix Roger Caillois comprend les membres suivants : Michel Braudeau, Sylvestre Clancier, Béatrice Commengé, Gérard Durozoi (†), Odile Felgine, Claude Fell, Alexandre Fillon, Jean-Clarence Lambert, Dominique Rabourdin, Catherine Rizéa-Caillois, et François Vitrani.

À partir de 2025, les nouveaux membres du jury seront Laura Alcoba et Guillaume Métayer, anciens lauréats du prix.

