Fiasco et trafic de drogue : triste destin d'une médiathèque à Nîmes

En 2018, l'État et l'Union Européenne, à hauteur de 80 % dans le cadre du Programme National de Renouvellement Urbain (PNRU), et la mairie, mettaient sur la table 860.000 euros, hors taxes, pour rénover la médiathèque. Les travaux peinent à avancer, d’autant moins lorsqu'il faut régulièrement déloger les squatteurs et les dealers qui règnent sur les lieux, révèle Le Figaro.

Les employés en danger

Les travaux, qui se sont achevés 22 mois plus tard, en 2020, avaient permis de remettre à neuf l’équipement culturel pour mieux accueillir le public. Il incluait une augmentation de l’offre numérique, un espace d’accueil plus vaste et une meilleure cohabitation entre les usages studieux et de loisir. Mais la situation sur le terrain se dégrade, avec des violences qui se multiplient.

En juin 2023, la médiathèque ferme ses portes. La mairie de Nîmes précisait alors le contexte : « Un nouveau cap a été franchi, les trafiquants ayant pénétré dans le bâtiment jusque-là respecté, allant jusqu’à filmer et photographier le personnel, et accédant au toit pour surveiller les alentours et prévenir de l’arrivée des forces de l'ordre. »

Et de préciser, en évoquant les employés : « Aujourd’hui, ils sont même soumis à des contrôles et des palpations en pleine rue avant de pouvoir accéder à leur poste de travail. » Face à cette situation, une majorité du personnel avait exercé son droit de retrait.

Depuis décembre 2022, les trafiquants intensifient leur emprise sur le quartier de Pissevin, avec la mise en place de « barricades/checkpoints » pour sécuriser leur commerce illicite.

À la suite de cette fermeture, le maire appelait l'État à intervenir pour apaiser la situation, et à prendre des mesures pour démanteler le point de deal situé juste devant le centre culturel, avec l’affectation « de façon quasi-permanente » d'une Unité de force mobile (UFM), afin de mettre un terme au trafic de drogue autour de la médiathèque.

L'envoi de forces de l'ordre, dont une compagnie de CRS sous l'autorité de l’ancien ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, et la nomination du super préfet Jérôme Bonet, n’ont, finalement, pas suffi à endiguer la violence qui gangrènent le quartier.

Un déménagement

En mars dernier, Le Midi Libre révélait que la médiathèque implantée place Debussy, toujours fermée à ce jour, pourrait déménager. Sophie Roulle, adjointe à la culture, expliquait : « Les travaux intervenant dans le cadre de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) sont prévus pour 2027 et il est évidemment, à nos yeux, hors de question que les habitants soient privés de leur médiathèque jusqu’à cette date. Nous réfléchissons à une solution pour rouvrir un lieu de qualité dans le quartier rapidement. »

En attendant la reconstruction, l’idée de démolir le bâtiment actuel était déjà « une des options regardées de très près », précise Sophie Roulle, pour « le reconstruire à un endroit plus propice du quartier ».

Ce 11 novembre, Sophie Roulle confirme, toujours auprès du Midi Libre : « Une médiathèque provisoire ouvrira à Pissevin au printemps 2025 », quand l'actuel devrait disparaître d'ici 2027.

Métamorphose d'un quartier

Le quartier Pissevin à Nîmes, construit dans les années 60 comme une ZUP promettant un cadre de vie idéal, a vu ses conditions se dégrader au fil des décennies. Initialement, il se distinguait par de grandes barres d'immeubles modernes, une galerie marchande animée et des services de proximité.

À partir des années 80, l'insécurité a monté, avec une augmentation des tensions entre jeunes et forces de l'ordre. L'année dernière, le quartier Pissevin a été marqué par la tragique mort du jeune Fayed. Plus récemment, c'est dans ce même quartier nîmois qu'a eu lieu l'interpellation du suspect impliqué dans l'attaque de la synagogue de la Grande-Motte. Un projet de rénovation, prévu pour 2024, espère redonner un nouveau visage à Pissevin après des années d'abandon.

Un mineur de 15 ans et un jeune homme de 28 ans seront jugés pour leur rôle dans l'incendie du bureau de police du quartier Pissevin à Nîmes, survenu en août dernier. Le mineur, placé en centre éducatif renforcé, sera jugé le 2 décembre pour « dégradations volontaires par moyens dangereux », tandis que le jeune homme, maintenu en détention, comparaitra le 10 janvier 2025.

Il nie les faits, affirmant qu'il était à l'étranger lors de l'incendie. Les autres suspects ont été remis en liberté. L'incendie, provoqué par un épandage de carburant, avait causé plusieurs explosions. Les deux suspects sont connus pour des affaires de trafic de stupéfiants.

Crédits photo : Villes de Nîmes

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com