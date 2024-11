La Maison du dessin de presse ouvrira bien ses portes

La Maison du dessin de presse est désormais un projet bien ancré dans la réalité. Annoncé en 2020 par le Président de la République, ce futur lieu culturel dédié à l’univers du dessin de presse a officiellement été confirmé par la ministre de la Culture, Rachida Dati.

Hommage d'une liberté guidant la presse

Elle a souligné l’importance de cette initiative, initiée par le dessinateur Georges Wolinski, victime de l'attaque, et son épouse Maryse, pour rendre hommage à l’expression graphique qui fait la jonction entre art, journalisme et engagement citoyen. Le dessin de presse, capable de manier l’humour, l'ironie et la transgression, s’affirme comme une forme de communication primordiale pour la vitalité d’une société libre et démocratique.

Rachida Dati a également tenu à marquer la dimension symbolique du projet, soulignant qu’il rendra hommage aux victimes de l’attentat de janvier 2015 contre Charlie Hebdo. La Maison du dessin de presse se veut ainsi un hommage de la République aux dessinateurs assassinés pour leur défense sans compromis de la liberté d’expression. Ce lieu portera donc une forte charge émotionnelle, en plus de sa vocation éducative et artistique.

Transmission, création, patrimoine

La Maison sera implantée dans un bâtiment de 1 500 m² situé rue des Beaux-Arts, dans le sixième arrondissement de Paris, choix qui a pu, à cette annonce en 2022, provoquer quelques déceptions.

Ce projet se développe sous la direction de l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture (O.P.P.I.C.). Le cabinet d'architecture Bruno Gaudin, épaulé par divers partenaires techniques, a été choisi pour mener à bien la construction du futur site.

Il serait porteur de trois grandes ambitions : conserver et valoriser le patrimoine du dessin de presse, stimuler la création à travers des résidences d'artistes, et surtout, transmettre ce savoir-faire aux jeunes générations. Elles-mêmes déployées à travers trois volets.

Le volet patrimonial de la Maison du dessin de presse comprendra une exposition permanente retraçant plus de deux siècles d’histoire du dessin de presse en France, avec des œuvres originales et des reproductions, ainsi que des expositions temporaires mettant en lumière les dessinateurs, français et internationaux, à travers les époques.

Le volet créatif sera axé sur la résidence de dessinateurs, qui viendront travailler dans l'espace dédié à la création, en plus de proposer des ateliers, des spectacles et des rencontres avec le public. Les résidences permettront également de nouer des liens avec les institutions scolaires et culturelles, notamment en mettant en place des actions de médiation auprès des jeunes publics.

Enfin, la transmission sera l’un des axes majeurs du projet, à travers un programme de médiation spécifique, notamment à destination des écoles et des établissements éducatifs. La Maison du dessin de presse souhaitera s’inscrire dans une démarche d’éducation aux médias et à l’information, en lien avec les programmes scolaires.

Jusque là, le projet semblait suspendu dans l’incertitude, nous faisant attendre Godot. Après peu de nouvelles depuis son annonce en 2020, il était pensé à l’arrêt, freiné par une « question budgétaire ». Cette problématique, qui concernait à la fois le financement de la Maison et sa sécurisation, demeurait sans réponse.

Pourtant, malgré ces obstacles, la concrétisation du projet semble désormais sur la bonne voie. En effet, Le chantier démarrera fin 2025, pour une ouverture officielle prévue en 2027.

Crédits Image : Rachida Dati (Laurent Vu, CC BY SA 3.0) / Georges Wolinski (Thesupermat, CC BY-SA 3.0)

Par Sara Verrecchia

Contact : sv@actualitte.com