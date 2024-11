À Genève, la villa de Zep transformée en parc public

Zep, de son vrai nom Philippe Chappuis, souhaite vendre cette propriété qu’il possède depuis 2008. L’auteur genevois a accepté de céder le bien à la collectivité pour 21,5 millions de francs suisse, un prix inférieur aux 25 millions qu’il demandait initialement, rapporte l'agence ATS.

Le projet d’acquisition vise à préserver cet espace de verdure et à le transformer en un parc public, afin de répondre à la demande de nature dans un quartier de plus en plus densifié.

Le coût de l’acquisition sera pris sur le budget d’investissement annuel de la Ville, qui s’élève à 180 millions de francs. Le MCG et la gauche ont soutenu ce projet, soulignant l'opportunité unique d'acquérir un bien d'exception, que le Conseil d'État genevois a choisi de ne pas acheter.

En revanche, les députés de droite ont exprimé leur désapprobation, qualifiant cet achat de « compulsif ». Ils ont fait valoir que la villa est protégée aux niveaux cantonal et fédéral, ce qui limite sa transformation pour un usage public, d’autant plus que cet usage n’est pas encore clairement défini.

Ils ont également jugé le coût d’acquisition disproportionné, sans prendre en compte les frais supplémentaires nécessaires pour la transformation et l’entretien du domaine.

La villa, située dans le quartier de St-Jean sur la rive droite du Rhône, est installée sur une parcelle de 35.000 mètres carrés appelée la Campagne Masset. Ce domaine comprend une maison de maître du XVIIIe siècle, une piscine, des vignes exploitées pour la production de vin, ainsi qu’une forêt et une prairie.

Happy Zep

Né en 1967 en Suisse, Philippe Chappuis, alias Zep, tire son pseudonyme d'un fanzine qu'il crée à l'âge de 12 ans, inspiré par sa passion pour Led Zeppelin. Très tôt, il se lance dans le dessin et l'écriture d'histoires. À 14 ans, il publie ses premiers dessins dans la presse suisse avant d’intégrer l'École des arts décoratifs de Genève. C’est en 1992 qu’il esquisse dans un carnet de croquis des souvenirs d’enfance, donnant naissance à Titeuf, le personnage qui deviendra l’un des plus célèbres de la bande dessinée française.

Parallèlement à ses aventures de Titeuf, Zep signe de nombreux ouvrages, aussi bien pour un public enfantin qu’adulte. Il est notamment l’auteur du Guide du zizi sexuel (avec les textes d'Hélène Bruller), un ouvrage ludique et pédagogique qui explique la sexualité aux jeunes lecteurs et à leurs parents avec humour. Ce livre rencontre un énorme succès avec 2 millions d'exemplaires vendus et est adapté en exposition à la Cité des sciences et de l’industrie de Paris en 2007. L’exposition attire 350.000 visiteurs avant d’être reprise en Suisse et en Belgique.

En 2004, Zep reçoit le prestigieux Grand Prix d’Angoulême à seulement 37 ans, une reconnaissance exceptionnelle pour l’ensemble de son œuvre. Grand amateur de rock et de musique, il participe entre 2004 et 2008 à plusieurs projets collectifs consacrés à des musiciens célèbres, notamment un recueil de chansons de Bob Dylan. En 2009, il publie Happy Sex aux éditions Delcourt, un ouvrage sur les relations de couple qui séduit plus de 400.000 lecteurs en France et connaît de nombreuses traductions. Ce succès marque également le début de la série Happy Books, qui explore de manière décomplexée des thèmes comme les filles, le rock, les concerts et les fans.

En 2010, le Musée de design et d'arts appliqués de Lausanne (Mudac) lui consacre une rétrospective de son travail. En 2022, Zep publie Ce que nous sommes, aux éditions Rue de Sèvres, où dans le futur, un cerveau numérique permet d'assimiler instantanément des connaissances.

