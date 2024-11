Alexandrine Zola, femme d'Émile : une famille d'engagements 

On connaît tous Émile Zola, mais qui connaît sa femme, Alexandrine ? Pourtant l’ascension de cet immense écrivain est indissociable de la présence, à ses côtés pendant 38 ans, d’Alexandrine, une petite lingère qui a posé pour les impressionnistes, encouragé et inspiré Zola dans son travail d’écriture.

C'est également elle qui l'aura soutenu lors de son procès lié à l’affaire Dreyfus, et a poussé son dévouement jusqu’à entretenir et aimer les enfants qu’il a eus avec une autre.

Alexandrine a été le pilier de tous ses combats et entretenu sa mémoire pour en faire l’écrivain renommé et reconnu qu’il est encore aujourd’hui. À travers le récit et la voix d’Alexandrine, sont racontés l’homme, le défenseur de la vérité, l’écrivain, mais également ses amours et son amitié avec les peintres Manet et Cézanne.

Acte 1 : La vie de Bohème

Née dans le Paris des petits métiers et du populo, Alexandrine partage ses journées entre son travail de lingère et les virées au bistro avec ses amis impressionnistes pour qui elle pose de temps en temps. Un jour, grâce à Paul Cézanne, elle rencontre un Aixois sans le sou. Ce sera l’unique passion de sa vie. Il s’appelle Emile Zola.

Acte 2 : Au Bonheur de ses dames

Cinq ans après leur rencontre, Alexandrine et Émile se marient et on en apprend un peu plus sur Alexandrine : elle a dû à l’âge de 20 ans abandonner son enfant, qui mourra quelques semaines plus tard… Le passé d’Alexandrine est tellement lourd qu’elle préfère se tourner vers l’avenir et l’espoir de jours meilleurs, avec Émile. Tous les deux, ils vont conquérir Paris.

Lui, a déjà commencé à bousculer le milieu littéraire avec son premier roman, Thérèse Raquin, et se projette dans une idée de série : les Rougon-Macquart.

Mais à l’aube de la cinquantaine, Émile tombe éperdument amoureux de Jeanne Rozerot, une jeune lingère embauchée par Alexandrine.

Acte 3 : J’accuse… !

À travers les yeux d’Alexandrine, nous plongerons dans le combat d’Émile Zola en faveur du Capitaine Dreyfus, des premières hésitations à s’engager à son célèbre « J’accuse… » publié dans l’Aurore le 13 janvier 1898. Alexandrine nous raconte le procès de Zola pour diffamation et son exil forcé à Londres.

Dans cet acte, Alexandrine est une véritable camarade de combat.

Acte 4 : Mort pour ses idées ?

L’affaire Dreyfus connaît de multiples rebondissements faisant alterner les Zola entre espoir et découragement. Finalement Emile Zola n’assistera jamais à la réhabilitation d’Alfred Dreyfus.

Il meurt avant, en 1902, à son domicile parisien, intoxiqué par une épaisse fumée qui émane de la cheminée. Alexandrine dormait avec lui cette nuit-là, mais elle survit.

Bien des années plus tard, les aveux d’un fumiste indiquent une piste criminelle. Celle d’un certain Henri Buronfosse, antidreyfusard notoire, qui aurait volontairement bouché la cheminée. Zola aurait été assassiné ?

Cette question restera un des grands mystères de l’histoire.

