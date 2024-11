Chez Bayard, les salariés mobilisés : “On voit que le sujet est grave

Le 24 octobre dernier, le conseil de surveillance de Bayard confirmait la nomination de François Morinière comme président du nouveau directoire. En l'espace de quelques semaines seulement, deux décisions qu'il aurait prises ont suscité de vives inquiétudes des salariés, préoccupés par l'avenir du groupe Bayard, dans la presse comme dans l'édition.

La première concerne le rachat de l'ESJ Paris, une école de journalisme, par un consortium d'investisseurs, parmi lesquels Vincent Montagne (Média-Participations), Vincent Bolloré et le groupe Bayard. La présence du propriétaire de J'aime lire dans « un consortium de conservateurs catholiques », comme le décrivait la CFDT Journalistes, soucieuse des intentions éditoriales réservées au groupe de presse.

La seconde décision n'a pas tardé, avec l'annonce de l'embauche d'Alban du Rostu en tant que directeur de la stratégie et du développement. Ce dernier fut directeur général du Fonds du bien commun, organisation philanthropique de Pierre-Édouard Stérin, milliardaire défenseur d'un catholicisme identitaire, et président du conseil d'administration de Maman Vogue, site racheté par Stérin en 2022, jusqu'en avril 2024.

Le principal intéressé s'est défendu, dans nos colonnes, d'être en « service commandé » pour son « ancien employeur », dément tout lien avec le projet Périclès — porté par Stérin pour diffuser des idées conservatrices — et assure que ses missions ne porteront pas sur le périmètre de la presse ou de l'édition, mais le développement de « business models, notamment immersifs ».

Des arguments qui n'ont pas convaincu l'intersyndicale CFDT, CFTC, CFE-CGC-CSN, CGT et SNJ, qui estime que l'arrivée d'Alban du Rostu correspond, pour Stérin, à un pied dans la porte du groupe médiatique. « On voit mal comment quelqu'un qui a travaillé pour Stérin pendant deux ans pourrait ne pas souscrire à ses idées », souligne Thomas Hamon, graphiste, délégué syndical CFDT et secrétaire du CSE de Bayard Éditions. Les précisions du directeur de la stratégie sur le périmètre de son poste n'ont pas plus rassurées : « Il est impossible de détacher les missions d'un directeur de la stratégie et du développement du travail des salariés », ajoute-t-il.

Petit Ours Brun contre l'extrême droite

Les choix de François Morinière ont suscité la défiance des représentants du personnel et, au-delà, des salariés eux-mêmes. Ce mercredi 27 novembre, le président du directoire a tenté d'expliquer ses intentions lors d'une réunion à laquelle étaient convoqués tous les salariés de la presse et de l’édition. « Il a assuré qu’il ne prenait pas seul des décisions. Or, en deux mois, on en relève déjà deux : la prise de participation dans l'ESJ et l'embauche de du Rostu », détaille Thomas Hamon. « Il ne se rend pas compte du sens et des valeurs en vigueur au sein du groupe Bayard. »

D'autres syndicats partagent ce sentiment d'avoir été laissés de côté par le président du directoire — l'embauche d'Alban du Rostu a été connue quelques heures avant l'article de L'Humanité à son sujet. « Au SNJ, nous ne souhaitons pas être associés à quelque décision de la direction que ce soit », nous explique Patricia Richet, secrétaire de rédaction au Pèlerin, déléguée syndicale SNJ et secrétaire adjointe du CSE. « Néanmoins, nous avons des usages chez Bayard, et il est de bon ton que les représentants du personnel soient informés de certaines décisions, pour ouvrir une discussion. »

Si les deux décisions de Morinière ne relèvent pas de sujets pour lesquels les informations et consultations du CSE sont obligatoires, la méthode cavalière ne fait définitivement pas l'unanimité.

Deux mobilisations ont été organisées. La première, lors de l'inauguration du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, ce mercredi 27 novembre au soir, a vu des salariés dérouler une banderole « Chez Bayard, aucune place pour l'extrême droite ». Une action largement remarquée par les professionnels présents, mais aussi encadrée d'une manière plutôt stricte par le service de sécurité de l'événement. Interrogée, l'organisation du SLPJ n'a pas répondu à notre sollicitation sur ce point.

Les salariés du groupe Bayard en manifestation au SLPJ de Montreuil, le 27 novembre 2024 (DR)

Dès le lendemain, la deuxième manifestation se déploie, devant le siège du groupe, à Montrouge. « Afin de réclamer le retrait de Bayard de l’ESJ-Paris et de s’opposer à l’embauche d’Alban du Rostu comme directeur de la stratégie et du développement groupe, les organisations syndicales représentatives de Bayard vous appellent à un débrayage jeudi 28 novembre de 14h à 15h », indiquait le message de l'intersyndicale diffusé le 28 novembre.

« Nous savons ce que l'on défend par ces mouvements, nous savons ce que nous voulons apporter aux enfants, aux ados : une vision du monde moderne, tolérante, inclusive. Ce ne sont pas les valeurs du RN, de Stérin ou de du Rostu », affirme Thomas Hamon au sujet des mobilisations. Il assure qu'un mouvement d'autocensure est déjà l'œuvre dans les rédactions du groupe, « plus lent à se mettre en place dans l’édition ».

Affiche réalisée pour la mobilisation devant le siège de Bayard, le 28 novembre 2024 (DR)

« Au sein de Bayard, nous avons déjà assisté à des mouvements de ce type pour différents thèmes, mais la mobilisation du 28 novembre a été très suivie, bien préparée, et toute l’entreprise a suivi les syndicats. Je pense vraiment qu’il y a eu une unanimité des salariés pour rejeter les deux décisions prises », estime Patricia Richet. « C'est la première fois que les salariés se mobilisent autant, on sent que le sujet est grave », remarque pour sa part Thomas Hamon.

Une réunion entre Agnès Duperrin, secrétaire CFDT du CSE, et François Morinière a eu lieu ce jeudi 28 novembre, « pour présenter le CSE, les attentes des représentants du personnel, la façon dont on a l’habitude de fonctionner au CSE de Bayard », nous indique-t-on. Mais les échanges resteraient complexes, en particulier avec les assomptionnistes, dont la congrégation est propriétaire du groupe : « Nous voudrions pouvoir échanger avec eux sur l’avenir du groupe, sur leur avis quant à cette direction qui est donnée, mais ils sont très difficiles d’accès », déplore Thomas Hamon.

Une réunion de l'intersyndicale, en début de semaine prochaine, doit décider de la suite du mouvement avec, en perspective, une possible grève générale le jeudi 5 décembre prochain. Si ce rendez-vous est confirmé, il constituerait une première pour le groupe.

Le « dialogue entre l’Église et la société »

Selon nos informations, un comité directeur s'est déroulé ce jeudi 28 novembre, pour déterminer la réponse aux mobilisations salariales. Une tribune dans le journal La Croix, titrée « Bayard reste Bayard » et cosignée par François Morinière, président du directoire de Bayard et Dominique Greiner, assomptionniste, directeur général du groupe, assume visiblement cette fonction.

Évoquant « des incompréhensions au sein des équipes de Bayard », le texte déplore également « des chasses aux sorcières », tout en indiquant une prise en compte de « l’inquiétude de nos équipes ». Soulignant que le groupe, entreprise à mission incessible, « n’est pas à vendre », Morinière et Greiner assurent être « viscéralement attachés aux valeurs de tolérance, de respect de la dignité humaine et de fraternité, qui trouvent leur source au cœur de l’Évangile ».

La longue histoire de Bayard nous apprend que le groupe a su sans cesse se renouveler dans ses projets : la presse, l’édition, les pèlerinages, l’événementiel ont toujours été dans l’ADN de notre maison. La transformation numérique change les habitudes culturelles à grande vitesse. Elle suscite une kyrielle de nouvelles formes de médiations culturelles. À nous de saisir ces opportunités pour intégrer rapidement de nouveaux savoir-faire et de nouveaux publics. Pour ce faire, tous les recrutements se font au regard de la compétence et de l’adhésion à notre projet. Nous ne demandons ni certificat de baptême, ni bulletin de vote pour nous rejoindre, et la diversité des profils et des parcours est notre richesse. – Extrait de la tribune de François Morinière et Dominique Greiner parue dans La Croix

Les revendications de l'intersyndicale restent donc lettres mortes, à en croire le texte de la tribune, et celle-ci préparerait une réponse écrite aux déclarations de la direction.

Nous avons fait parvenir des questions adressées à François Morinière, sans retour pour le moment.

Photographie : devant le siège de Bayard, à Montrouge, ce jeudi 28 novembre 2024 (DR)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com