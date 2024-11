Voyage graphique entre la jungle new-yorkaise et l’Orient sensuel 

Les deux artistes sont à l’honneur à la Galerie Daniel Maghen, où ils partageront leur univers graphique jusqu’au 11 janvier. Ce rendez-vous est aussi l’occasion de découvrir leurs œuvres et d’échanger avec eux lors de la séance de dédicaces prévue le jeudi 5 décembre de 16h à 18h.

À l’occasion de la sortie de l’intégrale en noir et blanc de The Kong Crew (éd. Caurette) signée Éric Hérenguel, sera présentée une sélection de planches originales, parmi les plus marquantes de la série, ainsi que des illustrations inédites créées pour l’événement. Passionné d’aviation, l’auteur intègre cette thématique au cœur de l’œuvre, où se mêlent combats aériens, décors minutieux, pin-up élégantes et scènes d’action inspirées des grands récits pulp.

Dans un New York abandonné, peuplé de dinosaures, d’amazones et de créatures sauvages, King Kong domine une ville transformée en jungle. La série mêle action effrénée et atmosphère rétro des années 1940.

Éric Hérenguel - The Kong Crew Kong Amazones, illustration originale, signée (2024)

On peut également découvrir l’œuvre de Laura Zuccheri, à travers une sélection de planches spectaculaires qui dévoilent trois de ses univers graphiques majeurs : Kamasutra pour le volet historique (éd. Daniel Maghen), Thellus pour la science-fiction (éd. Glénat) et Les Épées de verre pour la fantasy (éd. Les Humanoïdes Associés).

Ses planches, réalisées à l’acrylique en couleurs directes, rendent hommage à la nature qu’elle réinvente dans ses décors. Sa maîtrise technique et sa créativité lui permettent de créer des univers visuels témoignant d’un univers singulier.

Laura Zuccheri Les Épées de Verre (T.3) Planche originale n°39, signée / Laura Zuccheri Kamasutra Planche originale n°52

Lors de la rencontre prévue le 5 décembre prochain, Éric Hérenguel dédicacera son ouvrage The Kong Crew — Intégrale (224 pages en noir et blanc, Éditions Caurette) qui paraîtra la veille, tandis que Laura Zuccheri signera son Kamasutra — De chair et de sang (112 pages en couleur, Éditions Daniel Maghen), déjà paru. Attention, les places sont limitées : seulement 10 tickets disponibles pour lui et 30 pour elle.

La Galerie Daniel Maghena a été fondée en 2003 par Daniel Maghen, passionné de bande dessinée. Elle possède aujourd’hui une collection réunissant plus de 300 artistes différents. Une dizaine d’expositions y sont organisées chaque année. La maison d’édition, portant le même nom, a elle été créée en 2005. plusieurs collections y sont proposées : les biographies en images d’auteurs du 9e art, les bandes dessinées, les ouvrages d’illustrations et plus récemment une collection jeunesse.

Crédits Image : Logo de la Galerie Daniel Maghen

Par Sara Verrecchia

Contact : sv@actualitte.com