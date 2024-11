L'oeuvre culte de Philippe Druillet à portée de marteau

Ces œuvres rares font partie d’une sélection de 80 pièces, issues de la collection de Daniel Boulogne, expert des murs peints. Parmi ces pièces, 20 sont signées par Philippe Druillet

Une exposition sera ouverte au public le samedi 14 décembre, l’occasion de plonger dans l’univers de Druillet, découvrir ses œuvres iconiques et peut-être repartir avec une de ses créations sous le bras.

Dès ses débuts en 1969, il s’impose avec des dessins spectaculaires dans le magazine Pilote, avant de cofonder, en 1974, le magazine Métal Hurlant. Ce fanzine devenu culte a non seulement redéfini les codes de la bande dessinée, mais il a aussi permis à des créateurs comme Druillet d’explorer de nouveaux territoires narratifs et visuels.

L’œuvre de Druillet est caractérisée par des compositions visuelles complexes, un usage innovant du format de la page, et une palette de couleurs éclatantes qui font de chaque planche une œuvre à part entière. Ses séries, telles que Lone Sloane ou Salammbo, combinent des éléments de fantastique, de gothique et de futurisme, s’inscrivant dans un imaginaire collectif qui a influencé de nombreux artistes et cinéastes.

Parmi les œuvres mises aux enchères, deux pièces se distinguent particulièrement.

The Cramps (1980)

Cette gouache originale, réalisée pour la promotion du premier album du groupe de rock The Cramps, fut publiée dans le magazine Métal Hurlant. À travers les traits caractéristiques de Druillet, on y reconnaît le guitariste du groupe, Bryan Gregory, transformé en personnage de science-fiction. L’œuvre est estimée entre 10.000 et 12.000 € et incarne à la fois la rencontre entre le rock et la BD, à travers l’univers singulier de Druillet.

Lone Sloane – Gail (1977)

Cette aquarelle et encre sur papier représente l’un des héros récurrents de Druillet, Lone Sloane. Cette œuvre est particulièrement importante pour les amateurs du personnage, car elle représente l’iconographie centrale de l’univers de Druillet. Estimée entre 3000 et 4000 €, cette planche témoigne de l’originalité du dessin de Druillet, de ses compositions audacieuses et de l’intensité des couleurs qu’il utilise.

L’Étude Daguerre est une maison de ventes fondée en 1999 par Bertrand de Cotton et Benoît Derouineau. Formés à l’École du Louvre, ils ont d’abord travaillé chez Christie’s à Londres et Paris, avant de se lancer dans l’aventure des enchères.

La vente aux enchères se déroulera le mardi 17 décembre 2024 à 14h, tandis que l’exposition sera ouverte au public le samedi 14 décembre 2024, de 11h à 18h.

Crédits Image : The Cramps (1980) et Lone Sloane – Gail (1977) de Philippe Druillet, Daguerre Val de Loire

