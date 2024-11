L'Élysée propose Martin Ajdari pour diriger l'Arcom

Ce 28 novembre, l'Élysée a avancé le nom de Martin Ajdari pour remplacer Roch-Olivier Maistre, actuel président de l'Arcom, dont le mandat arrive à son terme en février 2025.

Comme le précise l'article 13 de la Constitution au sujet de ce poste, « en raison de [son] importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation », la proposition du président est conditionnée aux avis publics de la commission permanente compétente de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Ainsi, « [l]e Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions ».

Des missions variées

Dans l'hypothèse où la proposition du président de la République serait acceptée, Ajdari, actuellement directeur général adjoint de l'Opéra national de Paris (depuis 2020), prendrait la tête de l'Arcom. Souvent désignée comme le « gendarme de l'audiovisuel », l'autorité est en effet chargée de faire appliquer les lois en vigueur dans ce domaine, notamment le respect des droits des personnes ou la maitrise de l'antenne — ce qui la conduit à régulièrement sanctionner les chaines du groupe Vivendi, en particulier C8.

Mais l'Arcom assume d'autres missions, comme s'assurer que l'accès des personnes en situation de handicap aux œuvres protégées par un droit d'auteur ou un droit voisin est facilité, ou le développement d'une offre légale d'accès aux œuvres, pour contrer le piratage et autres pratiques illégales. Elle supervise aussi les plateformes en ligne, « en matière notamment de lutte contre la manipulation de l’information ou contre la haine ».

Diplômé de l'École supérieure de commerce de Paris et de l'Institut d'études politiques de Paris, ancien élève de l'École Nationale d'Administration (1995), Martin Ajdari a occupé diverses fonctions au sein du ministère de l’Économie et des Finances, avant d’être nommé directeur général délégué de Radio France en 2004.

Directeur général délégué aux ressources et secrétaire général du groupe France Télévisions entre 2010 et 2014, il a ensuite rejoint la rue de Valois en tant qu'éphémère directeur de cabinet, d'abord d'Aurélie Filippetti (2014), puis de Fleur Pellerin (2014 également), le temps de quelques mois seulement. Il devient finalement directeur général des médias et des industries culturelles au sein de ce ministère, entre 2015 et 2019.

Photographie : Martin Ajdari, en 2016 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

