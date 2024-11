Budget du CNL en baisse : “Aucune action n'est remise en cause

Les dépenses publiques sont plus contraintes que jamais au sein du projet de loi de finances 2025 : héritant d'un déficit public qui devrait atteindre 6,1 % du PIB en 2024, le gouvernement Barnier a reçu pour mission d'appliquer une nette politique d'austérité. Le périmètre des dépenses de l'État doit donc se limiter à 490 milliards €, selon le PLF 2025 (contre 493 milliards € dans la loi de finances initiale 2024), et même à 485 milliards € une fois de futurs ajustements réalisés par le gouvernement.

Au jeu des coupes budgétaires, le ministère de la Culture semble presque avoir tiré une bonne carte. Son budget s'élève en effet à 3,72 milliards € de crédits de paiement dans le PLF 2025, un niveau correspondant pratiquement à celui de la loi de finances initiale 2024 (3,71 milliards €, quand le PLF 2024 indiquait 3,8 milliards € de crédits de paiement).

Dans les faits, le maintien de ce budget reste une mesure d'austérité, au regard de l'inflation et de l'évolution des dépenses de fonctionnement du ministère et de ses opérateurs.

Au sein du budget de la rue de Valois, la mission Médias, livre et industries culturelles hérite d'un budget de 728 millions € en autorisations d'engagement (AE), pour 723 millions € en crédits de paiement (CP), soit une baisse de - 1,86 % en AE et - 1,67 % en CP. Au sein de cette mission, le programme Livre et industries culturelles obtient 361 millions € en AE, pour 357 millions € en CP, soit une baisse de 0,78 % et de 0,36 % par rapport aux montants de la loi de finances pour 2024.

Cette relative stabilité se fait notamment au détriment d'une diminution des crédits alloués à certains opérateurs du ministère de la Culture, dont le Centre national du livre.

Des besoins importants

En 2025, la subvention pour charges de service public du Centre national du livre tombe à 28,45 millions €, contre 28,9 millions € l'année précédente, soit 450.000 € de crédits de fonctionnement en moins. Il s'agit de la première baisse de ce poste de recettes constatée depuis l'instauration de ce nouveau mode de financement du CNL, en 2019.

À partir de cette année-là, en effet, le budget du Centre national du livre dépend du budget de l'État, et non plus des recettes issues de la taxe reprographie, dont les prélèvements étaient en érosion depuis plusieurs années.

En 2019, la subvention pour charges de service public du CNL s'élevait à 23,67 millions € — elle a atteint 53,59 millions € en 2020, du fait de la pandémie de Covid-19 et du soutien apporté au secteur du livre —, puis 23,95 millions € en 2021, 26,72 millions € en 2022, 27,72 millions € en 2023 et enfin 28,9 millions € en 2024.

Philippe Ballard (Rassemblement National, Oise), auteur d'un rapport sur la mission Médias, livre et industries culturelles au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, a marqué son opposition à cette baisse, se prononçant plutôt pour une stabilisation de la subvention par rapport à l’année 2024.

Quant à Régine Hatchondo, la présidente du Centre national du livre, elle avait évalué, lors d'une audition avec le député, « le besoin de financement supplémentaire de l’opérateur, afin de doubler les résidences d’auteurs dans les écoles et les collèges ainsi que les masterclasses », à 1,4 million €...

Une baisse « relativement indolore »

L'établissement public dépendant du ministère de la Culture encourage la création éditoriale, aide à la diffusion des livres et mène une politique d'incitation à la lecture, par l'attribution de subventions, la réalisation d'études ou encore la participation ou l'organisation d'événements publics, comme les Nuits de la Lecture ou Partir en Livre.

Le conseil d'administration du Centre national du livre a examiné ce jeudi 28 novembre la baisse attendue de son budget de fonctionnement. En effet, le PLF 25, rejeté par l'Assemblée nationale, est examiné dans sa version initiale par le Sénat, et pourrait être adopté à l'aide d'un recours à l'article 49.3, qui permet au gouvernement de s'affranchir du vote de l'Assemblée. Toutefois, ce même gouvernement est particulièrement exposé à une motion de censure, fragilisé par son alliance de circonstance avec le Rassemblement national...

Les décisions votées lors du CA doivent être entérinées sous 15 jours, un délai d’approbation dont le ministère de la Culture est le bénéficiaire.

Interrogé, Pascal Perrault, le directeur du Centre national du livre, nous indique néanmoins « que la baisse de la subvention a été répartie de telle sorte à être relativement indolore pour les professionnels de la chaîne du livre ». Il assure par ailleurs qu'« [a]ucune action du CNL n’est remise en cause ».

La baisse du budget de fonctionnement du CNL intervient dans un contexte économique plus largement complexe pour l'industrie du livre, avec des ventes relativement stables en valeur, mais un nombre d'exemplaires vendus en baisse. L'édition indépendante s'inquiète plus particulièrement, prise entre la hausse des coûts de production, le rythme important des parutions et la baisse du pouvoir d'achat des Français.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com