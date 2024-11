Après l’Everest, Inoxtag au sommet des ventes

Les aventures de Lucky Luke d'après Morris, tome 11 : Un cow-boy sous pression, de Jul Achdé, gagne une place par rapport à la semaine précédente, avec 27.675 albums vendus. Serait-ce l’appel de la bière, chère au cœur des Français, qui est la clef de ce succès ?

La bataille est acharnée entre Houris et Ce que je cherche. Kamal Daoud reprend l’avantage et s’installe sur le podium avec 27.381 exemplaires vendus, reléguant Jordan Bardella à la quatrième place avec 25.015 ouvrages écoulés.

Comme à son habitude, Freida McFadden domine le classement, occupant deux places dans le Top 10 : la 5e pour La Femme de ménage (traduction Karine Forestier) et la 6e pour Les Secrets de la femme de ménage (traduction Karine Forestier), avec respectivement 20.163 et 15.557 lecteurs supplémentaires. Une suprématie qui ne faiblit pas.

13 à table reste stable, et ses ventes augmentent, atteignant 15.518 livres vendus cette semaine. Le titre a été écrit par un collectif réunissant Sandrine Collette, Lorraine Fouchet, Karine Giebel et Raphaëlle Giordano.

Un nouvel arrivant fait une entrée remarquée dans le classement des meilleures ventes : La Librairie des livres interdits. Marc Levy, un des auteurs français les plus lus au monde, s’impose en 8e position avec 15.297 ventes. On s’attend à le retrouver la semaine prochaine.

Pour finir, Mémoricide de Philippe de Villiers prend la 9e place avec 14.818 exemplaires vendus, tandis que le dernier album de Blake et Mortimer se glisse à la 10e place avec 13.837 ventes.

Les aléas du jeu littéraire

Comme chaque semaine, meilleures et pires performances se côtoient. Du côté des succès, Laurent Mariotte fait une remontée spectaculaire avec À ma table ! Mes 100 recettes préférées pour tous les jours, gagnant 141 places et séduisant les amateurs de cuisine à l’approche des fêtes.

En revanche, en bande dessinée, Moi, quand je me réincarne en slime — Tome 25, de Fuse, Taiki Kawakami et Vah Mitz, traduit par Erica Moriya, connaît une chute drastique, dégringolant à la 178e place. La concurrence est rude, et le titre peine à se maintenir.

Une semaine décisive pour l’industrie du livre

Cette semaine marque une belle progression pour le secteur. Le volume des ventes de livres est passé de 5,252 millions à 5,608 millions de livres, soit une augmentation d'un peu moins de 7 %. Côté chiffre d’affaires, les recettes progressent également, passant de 71,555 millions € à 76,670 millions €, soit une hausse de plus de 7 %.

Pour archiver ces informations et la liste de 200 meilleures ventes, il suffit de cliquer sur le bouton “Imprimante” dans la barre de partage de l'article : cela permettra de changer la page en fichier PDF. De même, en fin d'article, tous les ouvrages sont accompagnés d'un code-barre : d'un coup de douchette, il est désormais plus facile de passer commande auprès du diffuseur quand on est libraire.

Enfin, un extrait des livres de ce top 200 est proposé directement : si vous en êtes l'éditeur et que l'extrait ne figure pas, vous pouvez écrire directement à la rédaction à l'adresse avantparution@actualitte.com, et nous corrigerons cela ensemble. En fin de compte, pourquoi avoir besoin de justiciers quand on possède une équipe aussi dynamique ?

Par Clotilde Martin

