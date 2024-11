Jeux de pouvoir : entre amour et manipulation  

Les éditions Les Prouesses nous font l’honneur de proposer un texte inédit de l’autrice, publié dans sa version originale en 1971. Sa traduction française, assurée par Marie Frankland, est un vrai bonheur… Tout en délicatesse, la plume de Margaret Atwood se révèle et bouscule.

Au fil des pages, se succèdent ses moments de vie. Des « snapshots » de cette relation, entre un homme et une femme. Ce couple est comme un autre, recréant des schémas vus et revus, propres aux dynamiques hétérosexuelles. Des disputes, ici et là, qui ne se résolvent jamais vraiment.

Un homme ambitieux, silencieux et malheureux, parfois enfermé dans sa propre peau et coincé par ses propres pensées. Une femme, nourricière et attentive, qui se tait pour ne pas envenimer la situation – mais surtout une femme autrice, qui cherche une liberté créatrice à chaque instant, alors qu’elle se trouve enfermée dans cette relation comparée à une « cellule ».

« Tu m’a présenté ta main j’ai relevé tes empreintes

Tu voulais de l’amour je ne t’ai donné que des descriptions

J’ai dit : meurs, s’il te plaît que j’aie quelque chose à écrire »

Chaque nouveau poème, court et décisif, apporte un aperçu relatif à l’amour et au pouvoir sous-jacent de toute relation. Les gestes du quotidien se transforment en combats, les moments de tendresse sont remplacés par des silences déroutants. Margaret Atwood se fait scientifique tout autant que poète dans ce recueil : aimer implique-t-il forcément de blesser ? de tisser des interactions selon un récit préconçu ? Et si la vérité était ailleurs ?

Aujourd’hui encore, plus de 50 ans après sa publication de l’autre côté de l’océan Atlantique, Jeux de pouvoir n’a pas perdu de sa véracité. Résolument moderne et lucide, ce recueil de poèmes se lit comme un conte pour adulte. Un conte qui, page après page, nous rappelle qu’il est essentiel d’aimer autrement – d’aimer avec vulnérabilité et sincérité – plutôt que d’instrumentaliser les émotions de ceux qui nous sont chers.

« Une vérité devrait exister, elle ne devrait pas être utilisée de cette façon. Si je t’aime est-ce un fait ou une arme ? »

Par Valentine Costantini

Contact : valentine.costantini@gmail.com