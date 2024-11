L'odyssée d'Abdoul, une enquête saluée par le Prix Mare Nostrum 2024

Créé en 2020 à Perpignan par Jean-Jacques Bedu, le Prix Mare Nostrum a pour vocation de mettre en lumière les auteurs et autrices qui explorent la diversité et les enjeux géopolitiques autour du bassin méditerranéen.

Ce prix se déploie à travers quatre catégories : Roman Méditerranéen, Premier Roman Méditerranéen, Histoire et Géopolitique, et Philosophie et Spiritualité. Dans un contexte où les questions migratoires et les enjeux géopolitiques sont plus que jamais au cœur de l’actualité, le prix Mare Nostrum apporte une lumière nécessaire sur ces thématiques complexes.

Audrey Millet, chercheuse et historienne, analyse dans cet essai-enquête les réseaux criminels qui contrôlent l’immigration clandestine, tout en se concentrant sur l’histoire d’Abdoul, un tailleur ivoirien pris dans les mailles du système. L’ouvrage s’ouvre sur le témoignage de ce dernier, rencontré par l’autrice en 2022 à Prato, en Italie, ville emblématique de l’industrie textile et de la mafia.

Abdoul, après avoir quitté son village en quête de meilleurs horizons, est pris au piège d’un réseau de trafic humain qui l’emmène de l’Afrique de l’Ouest à l’Europe. Son itinéraire, un véritable calvaire, illustre les conditions de vie atroces dans les camps libyens et la violence inouïe qu’il subit tout au long de son voyage.

Il n’est pas ici question de seulement relater ce parcours tragique, mais plutôt de décortiquer les systèmes qui, de l’Afrique à l’Europe, alimentent ce trafic humain, en l’analysant dans le cadre des enjeux politiques, économiques et sociaux qui traversent le bassin méditerranéen. C’est une plongée dans les coulisses du crime organisé à l’échelle mondiale.

Par des recherches minutieuses et une volonté de restituer l’expérience humaine, l’autrice invite chacun à réfléchir sur la responsabilité collective des sociétés face à cette tragédie contemporaine.

« Recevoir ce prix est bien plus qu’une reconnaissance littéraire. C’est donner une voix à tous ces hommes et ces femmes dont les destins sont broyés par un système qui les déshumanise. Leurs odyssées contemporaines nous interrogent sur notre responsabilité collective. » — Audrey Millet

À travers les pages de L’odyssée d’Abdoul, Audrey Millet nous pousse à regarder en face ce que beaucoup préfèrent ignorer : le rôle des mafias dans l’exploitation des migrants et les connexions entre ces trafics et l’industrie du luxe en Europe. Le livre interroge également le lien entre la corruption politique et économique, et les trajets mortels des migrants à la recherche d’une vie meilleure.

Le parcours d’Abdoul, tout en étant tragique, est aussi celui d’un homme qui ne se laisse pas écraser par l’injustice. Une forme de résistance qui, au cœur de cette enquête, trouve sa place, contre l’horreur du système.

Ce récit, fruit de trois années d’investigation sur le terrain, apporte un éclairage inédit sur des sujets tabous et nous confronte à une réalité qui dépasse les frontières. Au-delà du récit individuel, c’est toute une analyse du système mondial de l’exploitation humaine que propose Audrey Millet.

« Aboubakar répète : Diallo, Traoré, Diabaté, Wali... L’excitation générale rend l’installation un peu laborieuse, mais chacun se place à l’arrière du Grand Tiger tel un pion sur un damier en tôle d’acier. Les femmes et les enfants d’abord, au fond de la benne, puis les hommes. Les plus costauds s’asseyent sur les parois. Tous se cramponnent déjà. Les pieds, défilé de claquettes et de baskets, dansent dans le vide. Le danger ? Il n’arrêtera personne. » — extrait

Audrey Millet, docteure en histoire et chercheuse à l’OsloMET, se spécialise dans l’étude des mécanismes du crime organisé et de l’immigration clandestine. Après Le livre noir de la mode, consacré à l’industrie textile, elle poursuit ses recherches sur la corruption, les réseaux criminels et l’impact de ces phénomènes sur l’économie mondiale.

La danse des flamants roses (Mémoire d'encrier), de Yara El-Ghadban, a également été récompensé par le Prix Mare Nostrum du Roman Méditerranéen. Le prix du Premier Roman Méditerranéen a été, lui, attribué aux Enfants de la crique (Le Bruit du Monde) de Rémi Baille. Enfin, celui dans la catégorie Philosophie et Spiritualité a honoré l'Histoire du djihad : Des origines de l’islam à Daech d’Olivier Hanne (Tallandier).

