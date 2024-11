HarperCollins vend ses ouvrages à l'IA, une offre jugée "insultante"

Le choc. C’est ce qu’a ressenti Daniel Kibblesmith, auteur du livre pour enfants Santa’s Husband édité chez HarperCollins, lorsqu’il a découvert l’email reçu dans sa boîte de réception ce vendredi 15 novembre 2024.

Sur Bluesky, il décide de partager des captures d’écran de ce message, et dévoile ainsi son contenu au grand public : « HarperCollins souhaite obtenir votre autorisation pour intégrer votre livre à un partenariat établi avec une grande entreprise technologique, visant à utiliser une sélection étendue d’ouvrages de non-fiction pour l’entraînement d’une intelligence artificielle générative. »

Et ça fait grincer des dents, surtout quand on sait que les relations entre auteurs et intelligence artificielle ne sont pas au beau fixe. Et pour cause, les premières IA génératives ont été entraînées grâce à une collecte massive de données textuelles, souvent utilisées sans le consentement explicite des détenteurs de droit — c’est-à-dire des ouvrages littéraires.

2500 €, une somme suffisante ?

Si le nom de cette « grande entreprise technologique » est maintenu secret, les équipes d’HarperCollins mentionnent un accord d’une durée de trois ans pour l’utilisation de chaque titre. Et bien sûr, tout travail mérite salaire : l’éditeur propose une somme fixe et non négociable de 2500 dollars par personne impliquée dans le projet. En l’occurrence, 1250 dollars pour l’auteur, itou pour l’illustrateur, en échange de l’intégralité de leurs droits intellectuels.

« Ces conditions ont déjà été négociées et acceptées par plusieurs centaines d’auteurs, donc une négociation individuelle n’est pas possible. [...] C’est une acceptation ou un refus global », précise le mail en question.

Pour Daniel Kibblesmith, une offre "insultante"

Pour achever son discours, l’entreprise affirme qu’il est préférable d’être rémunéré pour fournir ses œuvres à une IA plutôt que de les voir exploitées gratuitement : « Cette technologie existe et est déjà utilisée. Nous sommes rassurés de voir qu’une grande maison d’édition et une importante entreprise technologique ont trouvé un moyen de procéder, tout en compensant et protégeant les auteurs dans une certaine mesure. »

Un coup de massue pour l’écrivain, qui a catégoriquement refusé l’offre. Il l'a ainsi qualifiée d'« insultante ». Dans un communiqué adressé au A.V. Club, Daniel Kibblesmith s’explique : « Ils semblent penser qu’ils n’ont plus de solutions et qu’ils courent après de l’argent facile. Je ne suis pas d’accord. La peur que les robots remplacent les auteurs est un faux débat ».

Et de poursuivre : « Ce que je vois, c’est l’émergence de deux marchés : d’un côté, des lecteurs qui cherchent à se connecter à l’humanité à travers le temps et l’espace ; de l’autre, ceux qui se contentent d’un contenu sur mesure délivré par ordinateur, sans jamais être bousculé. »

HarperCollins défend une tentative d’innovation

Quelques jours plus tard, HarperCollins transmet un communiqué à The Guardian, dans lequel la maison affirme que les auteurs restent « libres de choisir s’ils souhaitent participer ou non », et que « leurs décisions seraient respectées ».

L’éditeur a également mis en avant son rôle d’innovateur, et souligné son engagement à protéger les droits des auteurs afin de ne pas freiner le développement de nouvelles opportunités économiques. « Notre mission est de proposer des perspectives intéressantes tout en préservant la valeur fondamentale des œuvres et des revenus partagés », a déclaré la maison d’édition.

À la recherche d’un terrain d’entente

Cette démarche s’inscrit dans une série d’expérimentations initiées par HarperCollins. En avril dernier, l’éditeur annonçait déjà un partenariat avec ElevenLabs, une entreprise spécialisée dans les technologies d’IA audio, pour produire des livres audio en langues étrangères, notamment à partir de séries issues de son fonds de catalogue. À l’époque, HarperCollins avait insisté sur le fait que l’IA serait utilisée comme un complément aux voix humaines, et non comme un remplacement.

Ce type d’accord s’inscrit plus généralement dans une tendance croissante, où médias et éditeurs négocient l’utilisation de leurs contenus en faveur des progrès technologiques, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités économiques. The New York Times a par exemple conclu un partenariat avec OpenAI, autorisant l’usage de ses articles pour l’entraînement de modèles d’IA en échange d’une rémunération. En France, le journal Le Monde a suivi le mouvement en collaborant avec ChatGPT.

Dire "non", une protection ?

À l’heure où HarperCollins se dit favorable à l’exploitation de ses données par l’IA, d'autres choisissent la voie inverse. C’est le cas de Penguin Random House, le géant mondial de l’édition, qui a modifié ses conditions contractuelles en octobre dernier pour interdire explicitement que ses livres soient utilisés afin de développer des systèmes d’IA.

Cette nouvelle restriction, qui sera incluse pour chaque nouveau titre et réimpression, souligne l’engagement de l’éditeur à protéger la propriété intellectuelle de ses auteurs face aux avancées technologiques.

