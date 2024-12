Au bonheur des épouses ? Le combat intime de Madame Zola

Elle a été Éléonore, une jeune fille marquée par un passé mystérieux et les épreuves de la rue. Puis Gabrielle, modèle pour les plus grands peintres, tels Manet et Cézanne. Ensuite Alexandrine, compagne fidèle dans les jours difficiles, aux côtés d’Émile Zola avant qu’il ne devienne l’un des écrivains les plus influents de son époque. Enfin, elle est devenue madame Zola, l’épouse officielle, celle qui a partagé la lumière de son succès, mais aussi ses ombres.

Ce roman s’attache à raconter une vie ponctuée de moments glorieux, mais également de blessures profondes. La plus cuisante d'entre elles survient lorsqu’elle reçoit une lettre anonyme lui révélant une vérité cruelle : son mari, qu’elle admire et soutient, entretient une relation adultérine. De cette liaison est né un enfant, Jacques, le fils qu’elle n’a jamais pu avoir.

Foudroyée par la trahison, Alexandrine traverse une tempête intérieure faite de douleur, de jalousie et de folie. Pourtant, loin de sombrer, elle puise dans cette épreuve une force nouvelle. Au fil des pages, elle se réinvente, devenant une figure flamboyante et héroïque, capable de surmonter la disgrâce pour reprendre sa place dans l’histoire.

Comme dans son précédent roman, Au loin, quelques chevaux (Les Presses de la Cité, 2023), Jean-Louis Milesi mêle fiction et réalité pour donner vie à Alexandrine Zola. Il explore avec sensibilité la complexité de cette femme, souvent reléguée à l’arrière-plan de l’œuvre et de la vie de son époux.

En la plaçant au centre du récit, il offre une nouvelle perspective sur les femmes de l’ombre, celles qui, derrière les grands hommes, écrivent aussi leur propre histoire.

Les presses de la Cité nous en offrent les premières pages, en avant-première :

Jean-Louis Milesi est un auteur, scénariste et réalisateur lauréat de plusieurs prix. Il a notamment été récompensé pour ses scénarios et dialogues écrits pour les films de Robert Guédiguian (Marius et Jeannette, Les Neiges du Kilimandjaro, Marie-Jo et ses deux amours), ainsi que pour le scénario du film d’animation Josep d’Aurel. Flamboyante Zola est son troisième roman.





Par Sara Verrecchia

Contact : sv@actualitte.com