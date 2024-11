Le Prix Goncourt des Lycéens 2024 revient à Sandrine Collette  

Après deux mois de lecture intensive des 14 ouvrages sélectionnés par l'Académie Goncourt, et des rencontres avec les auteurs dans différentes régions, les lycéens ont attribué le 37e Prix Goncourt des Lycéens à Sandrine Collette pour son roman Madelaine avant l’aube, édité par JC Lattès.

Dans ce roman, Sandrine Collette nous transporte à Les Montées, un hameau hors du temps qui forme un univers à part entière pour les jumelles Ambre et Aelis, ainsi que pour la vieille Rose. Dans ce lieu, la vie n'a jamais été facile. Les habitants cultivent une terre ingrate et subissent des injustices, un état de fait immuable depuis des générations.

Tout change avec l'arrivée de Madelaine, une jeune fille sauvage et affamée, échappée des forêts environnantes. Rapidement adoptée par la communauté des Montées, Madelaine séduit par sa passion et son courage, apportant un souffle de vie dans ce monde austère. Cependant, ses yeux trahissent une étincelle indomptée, présageant un futur où elle pourrait bien incendier les fondements de ce monde.

À travers ce roman, la romancière explore la remise en question de l'ordre établi et l'instinct de révolte, tout en célébrant les liens familiaux avec une prose éblouissante.

Sandrine Collette réside dans le Morvan. Elle a écrit plusieurs ouvrages remarqués, dont Et toujours les Forêts, qui a remporté le Grand Prix RTL Lire, le Prix du Livre France Bleu – PAGE des libraires, et le Prix de La Closerie des Lilas. Elle est également l'auteure de On était des loups, distingué par le Prix Renaudot des Lycéens et le Prix Giono en 2022.

La ministre de l’Éducation nationale, Anne Genetet, et Enrique Martinez, Directeur général du groupe Fnac Darty, ont exprimé leurs félicitations à la lauréate et ont salué l'engagement des lycéens, qui ont participé activement aux débats lors des délibérations pour l'attribution du Prix Goncourt des Lycéens 2024.

Le Prix Goncourt des Lycéens, initié en 1988 par la Fnac et le ministère de l’Éducation nationale avec l'aval de l'Académie Goncourt, permet à environ 2000 élèves de découvrir la littérature contemporaine. Ces jurés proviennent d'une cinquantaine de classes de lycées, y compris des sections de seconde, première, terminale et BTS, couvrant les filières générales et professionnelles.

L'édition précédente, en 2023, avait récompensé Neige Sinno pour son roman Triste Tigre, publié aux éditions P.O.L.

La cérémonie de remise du Prix se tiendra à 19h au ministère de l’Éducation nationale à Paris.

Par Hocine Bouhadjera

