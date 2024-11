La fatigue automnale d'une libraire : dommage, l'hiver arrive

Je crois qu’en 10 ans de métier, je n’avais jamais ressenti autant de tensions et de volonté de changements qu’en ce moment. Il faut dire que tout va mal au pays du métier passion : les milliardaires d’extrême droite en ont après nous, les fermetures se suivent et malheureusement se ressemblent presque toutes et cette année, le 28 novembre semble aussi proche de Noël qu’un 3 Mars : on n’y est pas du tout.

Résultat je ne sais même pas par où commencer.

Après avoir lu cet article du Monde (merci, Léonore, pour l’envoi !), j’avais le moral encore plus dans les chaussettes. L’article étant réservé aux abonné.e.s, laissez-moi vous le résumer grossièrement : ça va pas ouf. Grâce au prix unique du livre (qui empêche — sur le papier — la concurrence), la France compte un réseau de librairies indépendantes très dense, au point d’être même TROP dense ?

Comment éviter de se cannibaliser les unes les autres ? Comment réussir à bien vivre ensemble quand la situation économique globale n’est pas en notre faveur ?

Gloups ?

J’essaye de schématiser : quand on cherche à se lancer, plusieurs choix s’offrent à nous dès que l’on se penche sur l’implantation. Que faire ? Intégrer une « grande ville » qui a déjà probablement son lot de librairies, mais qui assurera certainement un public sensibilisé et présent ? Ou intégrer une ville « vierge » (souvent une « petite ville ») où le risque de cannibalisation est de fait nul, mais où il faut « tout reconstruire » auprès des habitant.e.s ?

Existe-t-il une « bonne » solution quand le grand méchant loup(on pourrait presque le mettre au pluriel, tant la meute se densifie de jour en jour) reste toujours le même ?

Et dans les murs...

Pour moi aucun choix n’est le bon, j’ai le sentiment de partir perdante dès que j’essaye de creuser. Pour exercer dans une ville « vierge », mais proche d’un centre commercial (on parle d’une dizaine de kilomètres) doté d’une Fnac et d’un Auchan, on se rend compte que chaque acte, chaque décision et la moindre petite « erreur » de notre part peut être fatale : « Ne vous embêtez pas j’irai à la Fnac ».

Ou encore pire, cette personne qui a déjà l’application Amazon ouverte sur le téléphone et clique sur « commander » devant toi quand tu as le malheur de ne pas avoir la bonne édition de Manon Lescaut sur place. On passe nos journées à expliquer que le prix du livre est unique et que : « Oui c’est normal que vous l’ayez vu au même prix sur internet ! ».

J’aimerais beaucoup échanger avec un ou une libraire travaillant dans « une grande ville » avec un tissu plus dense de librairies indépendantes. Si jamais, envoyez-moi un mail :)

J’arrête là pour la dissertation de sociologie de comptoir, mais au-delà de parler de « projets farfelus » comme le fait si bien l’Association pour le développement de la librairie de création (qui aime si bien critiquer), je pense qu’il faut repartir à la « base » de ce qui est pour moi le problème : la consommation du livre.

Fondu au noir, crédits de fin, on se retrouve au prochain épisode !

Parlons (très) peu, parlons livres

Je suis plongée dans le nouveau roman de John Irving (Les fantômes de l'Hôtel, trad. Elisabeth Peelaert – j’en suis pratiquement à la moitié, dans les dents Panne de Lecture !!), quel délice de se laisser porter à nouveau par cette plume et cette folie douce. J’en parlerai plus longuement quand je l’aurai fini, mais je suis ravie de retrouver cet auteur.

C’est le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à Montreuil en ce moment, et c’est GRATUIT pour tout le monde !! J’y vais lundi et j’ai hâte de râler sur la surproduction de livres tout en achetant des zines dans le coin BD (Mon coin preféré).

