Libraires, éditeurs, festivals : en Pays de la Loire, l'inquiétude gagne

Christelle Morançais a laissé entrevoir un budget 2025 particulièrement serré pour la région Pays de la Loire, avec une centaine de millions € de dépenses en moins, dont 40 millions à la demande de l'État et 60 millions de sa propre initiative.

Laurent Dejoie, 6e vice-président du Conseil régional et président de la commission Finances, rappelait le 17 octobre dernier, à l'occasion de la session du conseil, que les 40 millions en moins correspondraient à la baisse prévisible des recettes de la TVA : le budget primitif 2025 sera ainsi construit « en diminuant d'abord nos recettes fiscales de 40 millions, puisque rien ne laisse imaginer que la TVA va augmenter en 2025 par l'effet de la croissance », annonçait-il.

Outre ce recul, l'État procédera à un prélèvement, limité à un maximum de 2 % des recettes réelles de fonctionnement, sur les recettes des collectivités en excluant les plus petites ou les plus fragiles, afin d'abonder un fonds de précaution pour les collectivités. Le montant transféré de TVA aux collectivités sera par ailleurs gelé en 2025 à son niveau 2024, et le Fonds de compensation de la TVA réduit de 800 millions €.

Le matin même, la présidente du Conseil régional, Christelle Morançais (Aimer et Agir pour les Pays de la Loire), annonçait 100 millions € de dépenses en moins, des coupes drastiques « indispensables au maintien d'une trajectoire financière soutenable pour éviter une trop forte dégradation de nos ratios financiers », comme le justifiait Laurent Dejoie lors de cette même session du Conseil régional. Il pointait aussi une préservation des investissements de la région, au prix de la réduction des dépenses de fonctionnement.

La culture paierait le prix fort de ces dépenses supprimées, malgré l'avis exprimé par le Conseil économique, social et environnemental des Pays de la Loire (CESER), dans un rapport d'octobre 2024. Il notait ainsi que « la trajectoire annoncée par le rapport d'orientation budgétaire annonce une baisse des dépenses de fonctionnement en tenant compte de l’inflation. Les dépenses relatives à la culture, le patrimoine, le sport, le tourisme et la vie associative étant majoritairement des dépenses de fonctionnement, le CESER alerte sur le fait qu’elles pourraient être prioritairement impactées dans le contexte budgétaire contraint. »

Il prenait soin d'ajouter que ces domaines « dont certains sont en situation particulièrement difficile, ont besoin d’être soutenus »...

La présidente de la région a cependant laissé entendre, dans plusieurs messages postés sur le réseau social X, que le domaine culturel ne serait pas épargné. « La culture serait donc un monopole intouchable ? Le monopole d’associations très politisées, qui vivent d’argent public. Je suis la cible de militants qui m’accusent de vouloir arrêter les subventions régionales à leurs structures. À moi seule, je voudrais “détruire la culture” (la culture subventionnée, je précise)… Rien que ça ! », écrivait-elle le 12 novembre dernier.

Haro sur les dépenses

Si le budget régional pour 2025 n'a pas été voté, plusieurs acteurs culturels ont d'ores et déjà eu connaissance de la remise en cause d'une partie ou de la totalité de la subvention attribuée par la région en 2024.

« Certains ont reçu des courriers, d'autres des mails ou bien des SMS », par des voies plus ou moins officielles, nous apprend une travailleuse du secteur. « D'ailleurs, est-ce bien légal d'envoyer en amont du vote du budget des informations sur des coupes budgétaires ? On finit par se poser la question », poursuit-elle.

Parmi les premières structures à avoir appris le sabrage des subventions figure la Maison Julien Gracq, où, à la réduction prévue en 2025, succédera une suppression pure et simple de la subvention. « Nous sommes extrêmement préoccupés, car nous manquons de visibilité sur ce que signifieront concrètement ces coupes pour notre programmation », confiait à ActuaLitté Jérémy Fabre, le directeur de l'institution.

Depuis, les noms se succèdent : certains perdent la totalité de la subvention dès 2025, comme la Maison de la Poésie de Nantes (59.000 €), l'association Lecture en Tête (37.000 €), la Médiathèque Mazé-Milon (18.000 €), Maison Fumetti (18.000 €) ou encore le festival Cultissime (100.000 €). D'autres la verront diminuer en 2025, puis disparaitre l'année suivante, parmi lesquels les éditions 303 (160.000 €) ou la Maison Julien Gracq, donc (72.000 €).

D'autres festivals devraient bientôt apprendre l'éventuelle disparition des subventions, à mesure que les demandes sont examinées.

Par ailleurs, des structures professionnelles du livre et de la lecture seront aussi concernées par ces réductions de dépenses. Coll.LIBRIS, le collectif des éditrices et éditeurs indépendants des Pays de la Loire, perdra ainsi 28.500 € dès l'année prochaine, quand l'Association des librairies Indépendantes en Pays de la Loire ne touchera plus sa subvention de 32.200 €. Une partie des actions de ces organisations ne seront donc vraisemblablement pas reconduites, à un moment où édition et librairie indépendantes rencontrent de franches difficultés économiques.

Le Syndicat de la librairie française (SLF) s'est d'ailleurs alarmé des choix de la région Pays de la Loire : la disparition de la subvention à l'ALIP « mettra en péril ses actions et aura un impact économique direct et à très court terme sur les 83 librairies adhérentes de l’association qui maillent le territoire ligérien ». Le syndicat patronal évoque aussi la menace sur les aides aux librairies indépendantes, « nécessaires à l’investissement des librairies et [qui] contribuent au maintien de leur activité ».

Autre structure menacée, Mobilis, le pôle régional de coopération des acteurs du livre et de la lecture en Pays de la Loire, pour lequel la moitié de la subvention (soit 84.000 €) disparaitrait en 2025, avant la totalité en 2026. La subvention régionale couvrait une bonne partie du budget de fonctionnement de l'organisation (de 375.000 € au total), et le personnel de Mobilis craint d'ores et déjà des suppressions des postes.

Les entités aidées par la région sont en effet multiples : maisons d'édition et librairies indépendantes, mais aussi manifestations littéraires, structures littéraires travaillant à la promotion de la lecture, aides à la participation des artistes du territoire à des événements français ou étrangers... Un Fonds régional de restauration et d´acquisition pour les bibliothèques permet même d'enrichir les collections des établissements publics.

Les acteurs du secteur craignent un effet domino, l'attribution de subventions à une structure permettant souvent de rémunérer des artistes et d'autres prestataires. Mais aussi l'annulation de certains événements organisés dans le cadre scolaire, l'enseignement risquant également de perdre une partie des crédits liés à la culture.

Un gouvernement démissionnaire

La situation ligérienne a fait irruption à l'Assemblée nationale, le mardi 26 novembre dernier, à l'occasion d'une séance de questions au gouvernement. La députée de Loire-Atlantique Julie Laernoes (Écologiste et Social) a ainsi interpellé Rachida Dati, ministre de la Culture, sur les mesures annoncées par la présidente de région qui, « par excès de zèle, vient de décider d'une coupe drastique de 73 % du budget de la culture ».

« Nous sommes extrêmement choqués par ces règlements de compte dogmatiques d'une violence hallucinante et ultra démagogique. 150.000 emplois sont en jeu, un véritable plan social qui ne dit pas son nom. » En l'absence de Rachida Dati, à Bruxelles pour un Conseil européen « Éducation, jeunesse, culture et sport », Maud Bregeon, la porte-parole du gouvernement, a pris en charge la réponse du gouvernement (visible à cette adresse, autour de 1h28m40s).

« Vous avez raison, la culture ne devrait pas être un luxe », a-t-elle commencé, avant d'indiquer qu'il « n'appartient pas au gouvernement de faire les arbitrages budgétaires des régions, c'est le rôle des conseillers régionaux », évoquant ainsi le vote à venir des élus des Pays de la Loire.

Maud Bregeon exonère toutefois le gouvernement de toute responsabilité dans les choix de la présidente de région, assurant que « l'État encourage les collectivités à considérer qu'il s'agit là d'une politique essentielle pour la cohésion de la nation, pour le développement de chacun tout en prenant en compte la nécessité de réduire nos déficits, nécessité qui s'applique à tous dans un contexte budgétaire extrêmement contraint ».

Elle souligne que le budget du ministère de la Culture est relativement stable dans le projet de loi de finances 2025, oubliant cependant de rappeler la « juste participation des collectivités territoriales à l'effort collectif » exigé par le projet de loi de finances 2025, par un « effort de maîtrise du solde public » de 5 milliards €, soit « 12,5 % de l’effort global sur l’ensemble du champ des administrations publiques ».

« La situation budgétaire de la France n’est clairement pas le fait des collectivités. Les Régions portent aujourd’hui 12 % de l’investissement public sur tous les territoires du pays pour seulement 1 % de la dette nationale. Les Régions ne peuvent être la solution à un État trop dépensier et inefficace », répondait Carole Delga (Parti socialiste), présidente de Régions de France et de la Région Occitanie, à ces mêmes demandes du gouvernement.

Un vote crucial, mal engagé

Face à ce programme d'austérité, les organisations culturelles du territoire ont organisé une première mobilisation, le 25 novembre dernier. 2000 personnes se sont réunies devant l'hôtel de région, à Nantes, pour protester contre la politique budgétaire annoncée, tandis qu'une pétition, lancée le 22 novembre, a réuni à ce jour un peu plus de 86.000 signatures.

Toujours sur le réseau social X, la présidente de région Christelle Morançais a réagi en indiquant qu'elle « respectait » la mobilisation, avant d'ajouter : « Mais le respect n’interdit pas la combativité : je ne laisserai pas dire que la dette et les déficits français ne sont pas un problème, et qu’ils concerneraient tout le monde sauf le secteur subventionné de la culture. »

Selon nos informations, le 5 décembre prochain, une nouvelle mobilisation des acteurs de la culture aura lieu, autour de la grève pour la défense du service public, ce dernier étant lui aussi visé par l'austérité. À ce titre, une centaine de postes d'agents seraient menacés au sein du conseil régional lui-même.

La date du 19 décembre prochain, jour du vote du budget régional, mobilisera donc l'attention. Au sein du conseil régional, qui réunit 93 membres, le groupe de Christelle Morançais, Aimer et Agir pour les Pays de la Loire, n'est pas majoritaire (43 membres), mais bénéficie du soutien de l'Union Centriste (14), ce qui lui assure la majorité.

Du côté des oppositions, si les groupes L'écologie ensemble (EELV-LFI) et Printemps des Pays de la Loire (PS-PCF) devraient logiquement faire bloc (24 membres au total), le Rassemblement national (7 membres) se prononcerait plutôt pour l'austérité, comme l'ont montré les discussions récentes autour du Projet de loi de finances pour 2025 à l'Assemblée nationale.

Quant à la coalition Démocrates et progressistes (5 membres, LREM et Modem, notamment), elle s'est prononcée, par la voix de son président François de Rugy, favorablement envers la décision de Christelle Morançais...

Comme l'avance Mediacités, la méthode de Christelle Morançais ne ferait toutefois pas l'unanimité au sein du Conseil régional, y compris chez ses alliés : le média évoque des relations « tendues » ou « exécrables » avec certains élus.

Le titre avance même l'hypothèse d'une fracture au sein de l'alliance des droites : Guillaume Garot, président socialiste du groupe d’opposition Le Printemps des Pays de la Loire, assure que la présidente de la région « n’a pas de majorité unie derrière elle », mais qu'il cherche « la perle rare qui osera le dire ». D'autres éludent les questions par cette formule : « Je pense ce que pense la présidente. » Au vu de la répartition des forces politiques et des positions publiques des uns et des autres, le budget promis devrait rencontrer une trop faible résistance.

Autrement dit, l'hiver culturel s'annonce, pour la région Pays de la Loire...

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com