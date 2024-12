La Génération Z face au désenchantement de l’après #MeToo

Paloma Madar, 24 ans, est conceptrice-rédactrice pour le département luxe d’A.T.K., une agence publicitaire prestigieuse où tout brille en surface, mais où les failles humaines se révèlent dans l’ombre. Sous la supervision de Benjamin Esposito, un mentor charismatique et énigmatique, elle apprend les rouages d’un métier où la créativité côtoie l’ambition effrénée. Pourtant, ce monde fascinant et exigeant, miroir de ses propres désirs et frustrations, se fissure brutalement lorsque Benjamin est accusé de harcèlement sexuel.

La jeune femme, jusque-là portée par l’énergie de ce mentor admiré, se retrouve plongée dans une crise morale. Doit-elle défendre l’homme qui l’a inspirée, ou se ranger du côté de celles qui brisent le silence ? Ce dilemme pousse Paloma à une introspection douloureuse, révélant ses propres failles et les contradictions d’une génération façonnée par le numérique, l’émancipation, et les diktats du succès.

Carmen Bramly livre une réflexion mordante sur les illusions perdues d’une génération élevée au numérique et plongée dans un monde post-#MeToo. À travers Paloma, elle interroge les valeurs de l’émancipation féminine, les dommages collatéraux des scandales, et l’ironie d’une société où les mécanismes d’oppression persistent sous des apparences modernisées.

Dans la lignée du classique de Frédéric Beigbeder, Tout est chaos offre une peinture incisive de l’univers publicitaire et, plus largement, de notre société actuelle. Vingt-ans après 99 francs, on se rend compte, non sans ironie, que rien n’a changé : « Le métier de publicitaire a beaucoup à voir avec mes activités extraprofessionnelles. Dans les deux cas, je mets en scène, j’invente un contexte, un cadre, pour décomplexer une pulsion, consumériste dans un cas et sexuelle dans l’autre. »

L’autrice brosse un tableau où les aspirations au succès s’entrechoquent avec les réalités du pouvoir et du désenchantement.

Les presses de la Cité nous en offrent les premières pages en avant-première :

Carmen Bramly s’est révélée à seulement 15 ans avec Pastel fauve (JC Lattès, 2010), un premier roman remarqué. Passionnée par la culture pop et la musique, elle s’attache à décrypter les grandes fractures de notre société avec un regard aigu et sans concession. Tout est chaos est son cinquième roman.

