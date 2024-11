Lettres imaginaires, une réinvention de la correspondance de Picasso 

Avec Picasso — Lettres Imaginaires, David Lawrence propose une aventure littéraire particulière : 100 lettres adressées à Pablo Picasso et signées par des figures légendaires de l’histoire, de l’art et de la culture. Seulement, elles n’ont jamais été envoyées… car elles n’ont jamais été écrites par eux.

Une palette de lettres pour esquisser son portrait

On y retrouve des noms tels que Charles de Gaulle, Winston Churchill, Marilyn Monroe, Auguste Renoir, Jean Cocteau, ou encore David Bowie. Qu’auraient-ils bien pu lui écrire ? Chaque missive révèle alors une facette du peintre, esquissant un portrait à la fois intime et universel : certaines sont drôles, d’autres cruelles, romantiques ou poignantes.

Les textes sont accompagnés de photographies et d’œuvres d’art illustrant ces correspondances. Ces documents exceptionnels, parfois méconnus, viennent enrichir cette expérience littéraire et visuelle. Préfacé par Christian Noorbergen, le livre s’adresse autant aux passionnés d’art qu’aux plus curieux d’entre nous.

David Lawrence est connu pour ses ouvrages biographiques et ses récits captivants sur des figures historiques. Fier de ses origines irlandaises et de son expérience internationale, il s’est déjà illustré avec des livres comme Jackie, l’Amérique des Kennedy ou Ben Hogan, c’est la vie ! Avec Picasso — Lettres Imaginaires, il mêle à nouveau rigueur historique et imagination.

Ce livre s’inscrit dans le catalogue de la Maison Templar, connue pour ses œuvres (ou ses expositions) célébrant les grandes figures de l’histoire. À travers ses publications, elle rend hommage à des personnalités iconiques.

En parcourant les pages, nous pouvons également trouver sur notre chemin une sélection d’œuvres présentées dans l’exposition Pablo Picasso, Rendez-vous, organisée par la Maison Templar à l’Espace Hôtel de Lagoy à Saint-Rémy-De-Provence, qui n’est à ce jour plus disponible. On tablera sur 75 € pour cet ouvrage. Le dossier pédagogique de l'exposition est disponible ici, permettant de découvrir une partie des oeuvres qui pourraient figurer dans l'ouvrage.

