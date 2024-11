Sur Okoo, les histoires de Quentin Blake s'animent

Quentin Blake, illustrateur britannique légendaire et collaborateur de Roald Dahl en son temps, a constitué au fil des ans une imposante bibliographie, riche de dizaines d'histoires surprenantes et poétiques.

Coproduite par les sociétés Eagle Eye Drama et Creative Conspiracy, Quentin Blake’s Box of Treasures, ou Les plus belles histoires de Quentin Blake, en français, est une série d'animation qui adapte quelques-uns de ces récits, grâce à l'animation 2D.

6 épisodes de 26 minutes, réalisés par Gerrit Bekers, seront disponibles à partir du 20 décembre sur Okoo, et diffusés tous les samedis à partir du 21 décembre sur France 4.

Le synopsis des quatre premiers épisodes :

Jack et Nancy

Jack et Nancy raconte l’histoire de deux enfants qui se retrouvent soudainement emportés par une tempête jusqu'à une île exotique. C’est le genre d’aventure qu’ils ont toujours désirée, mais après un certain temps, ils commencent à regretter leur vie à la maison, et lorsqu’un bateau les ramène finalement à leur famille, ils réalisent qu'« on n'est jamais mieux que chez soi ».

Le grand dessin

Le grand dessin nous présente deux filles normales, Farfulle et Freluche, qui sont aussi des anges bienveillants. Un jour, elles rencontrent Sid, un artiste de trottoir en difficulté, et utilisent leurs pouvoirs magiques pour lui donner un crayon magique spécial lui permettant de créer des dessins incroyables dans l’air, de remporter un prix lors d’un prestigieux concours local et de montrer ses talents uniques à tous.

Zagazou

Dans Zagazou, le couple heureux Bella et George sont ravis de recevoir un étrange colis contenant un bébé nommé Zagazou, qui, à leur grande surprise, se transforme en une série d'animaux mal élevés, une métaphore hilarante des différentes étapes difficiles de l'enfance.

Petit chou

Dans Petit chou, nous rencontrons la toujours aimante Angèle Duboulard. Lorsqu’elle découvre un petit oiseau sans défense un matin, elle décide de s’en occuper comme s'il s'agissait de son propre enfant. Couvert de douces couvertures et de bonnes nourritures, le petit oiseau et Angèle s’épanouissent. Une nuit, l'oiseau devenu grand décide de quitter le nid. Angèle est désespérée, mais heureusement, l’oiseau revient toujours chez elle, lui apportant des cadeaux exotiques.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com