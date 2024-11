Montréal : Jean-François Bouchard sacré au Salon du livre

Créé en 1987, le Prix Fleury-Mesplet est décerné chaque année par le conseil d’administration du Salon du livre de Montréal. Il récompense une personnalité marquante du milieu du livre, reconnue pour son implication, son leadership et son rôle dans le rayonnement de l’édition au Québec. Cette distinction souligne non seulement les accomplissements professionnels, mais aussi l’impact durable d’une carrière sur la culture québécoise.

Cette année, le jury — réunissant six figures influentes du secteur du livre, allant d’éditeurs à des experts en bibliothéconomie — a unanimement choisi Jean-François Bouchard. Ce jury était composé de Martin Balthazar (directeur principal, Groupe Ville-Marie Littérature), Hélène Bastien (directrice commerciale, Messageries ADP).

Le formaient également Pierre Bourdon (éditeur et directeur général, Hugo Publishing), Frédéric Brisson (directeur général, Éditions David), Louise Guillemette-Labory (consultante en bibliothéconomie) et Nathalie Ranger (vice-présidente, édition et marketing, Éditions Québec Amérique).

Une carrière au service du Livre

« Jean-François Bouchard incarne l’excellence et le dévouement dans l’édition québécoise. Avec plus de trois décennies de parcours, il a marqué l’industrie par sa vision novatrice. De ses débuts dans l’édition scolaire à la direction du Groupe Fides, en passant par la présidence des Éditions La Presse, son engagement envers le livre et la culture est resté inébranlable. Son implication dans des associations comme l’ANEL et Copibec témoigne de son rôle clé dans la promotion du livre au Québec et au Canada. Reconnu comme un mentor, Jean-François Bouchard a largement contribué à l’essor de l’édition québécoise et c’est avec un immense plaisir que le Salon du livre de Montréal lui remet le Prix Fleury-Mesplet 2024, en reconnaissance d’une carrière exceptionnelle au service du livre et de la culture. » — Caroline Fortin, présidente du conseil d’administration du Salon du livre de Montréal

Le prix valorise le parcours professionnel, ainsi que d’autres qualités, soulignant un engagement pour le secteur. Jean-François Bouchard, actif dans l’industrie depuis 1989, reçoit, avec ce prix honorifique, un renforcement de la reconnaissance de ses pairs.

Son histoire débute dans l’édition scolaire. Visionnaire, il rejoint Novalis en 1994 et en élargit les horizons, notamment vers des collections centrées sur la spiritualité et le développement personnel. Sa carrière s’intensifie en 2004 lorsqu’il lance une maison d’édition générale chez Bayard Presse Canada, où il s’investit dans des collections jeunesse et grand public.

Son passage aux Éditions La Presse marque un tournant : il y devient directeur de l’édition en 2015, puis président en 2018. Depuis 2020, il dirige le Groupe Fides, consolidant son rôle dans le paysage éditorial québécois. Parmi les auteurs qu’il a publiés figurent Jean Monbourquette, Ricardo et Boucar Diouf.

Outre ses fonctions éditoriales, Jean-François Bouchard a participé à de nombreuses associations. Membre actif de l’Association nationale des éditeurs de livres et de Copibec, il a présidé des institutions comme la Société de gestion de la banque de titres de langue française et coorganisé des événements majeurs tels que le Sommet TD sur la lecture.

Il succède ainsi à Angèle Delaunois, lauréate 2023.

Le prix a été remis dans le cadre du Salon du livre de Montréal, en cours jusqu’au 1ᵉʳ décembre. L’événement, incontournable pour les amoureux des mots, offre aussi un volet professionnel, SLM PRO, destiné aux éditeurs, libraires, bibliothécaires, auteurs et traducteurs. Ce programme favorise les échanges et collaborations dans une industrie en constante évolution.

Crédits Image : Affiche du Salon du Livre Montréal

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com