Panne de courant à Montreuil : le Salon du livre jeunesse inauguré... dehors

Le 40e anniversaire du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse (SLPJ) de Montreuil a été mouvementé, ce mercredi 27 novembre, avec une coupure de courant peu avant 19 heures. « Cette coupure a concerné tout le quartier, et pas seulement le bâtiment où se déroule le Salon [Paris Montreuil Expo, NdR] », nous précise Sylvie Vassalo, directrice de l'événement.

« Le temps qu’Enedis cherche d’où venait le problème et remette le courant, nous avons dû suivre des consignes de sécurité qui sont obligatoires lorsque l'on reçoit une telle quantité de public dans un lieu, puisque les blocs de secours n’ont qu’une heure d’autonomie », poursuit-elle.

Ambiance électrique

Les professionnels du livre présents ce soir-là ont donc poursuivi leur soirée ailleurs, dans un des bars situés aux alentours ou à leur domicile. « Pour ma part, je n'attendais rien, professionnellement, de cette soirée : elle est généralement l'occasion de croiser toutes sortes de gens, mais que l'on retrouve de toute façon pendant le festival », relativise ainsi Simon Liberman, des éditions 2024. « Ce soir-là, nous l'avons passé au bar plutôt qu'au salon. »

Aux abords du SLPJ, le mercredi 27 novembre

« Nous avions tout préparé, y compris nos buffets, pour recevoir des centaines d'auteurs et de professionnels », souligne pour sa part Thierry Magnier, directeur de la maison d'édition homonyme. « On s'est retrouvé à boire des pots à droite et à gauche, d'autres sont allés se coucher pour garder des forces en vue du salon. C'est triste, mais on se rattrapera dans la semaine », promet-il. « Il faut prendre cette malchance avec le sourire, il y a tellement de choses tristes en ce moment qu'il faut se réjouir dès que possible. »

Best soirée ever...

Certains n'ont pas hésité à mettre en pratique, sur l'instant même, cette invitation. « À titre personnel, je crois n’avoir jamais autant profité de l’inauguration du salon : tout a été installé plus vite et la plupart des gens étaient coincés dehors… D’ailleurs, certains éditeurs ont ensuite distribué les petits fours dehors », nous assure une responsable marketing.

Au final, ils sont nombreux et nombreuses à s’être ainsi rabattus sur les bars aux alentours, eux-mêmes surpris, mais heureux de cette manne inattendue. « Ils étaient ravis de nous accueillir finalement ! Best soirée Montreuil ever », affirme-t-elle sans hésitation. Pas besoin d'EDF pour que le courant passe : suffit d'une étincelle, en somme.

... ou pire soirée ever ?

D'autres professionnels ne sont pas sur la même longueur d'onde, et déplorent la disparition d'une soirée « business qui est différente de la journée professionnelle du lundi ». Une éditrice pointe ainsi « la perte sèche que représentent les frigos qui ne fonctionnent plus, les billets de train et les nuits d'hôtel de ceux et celles qui ne sont pas installés en région parisienne », et attend un geste de la part des organisateurs du salon pour ces frais engagés.

Elle regrette également le fait « qu'aucune personne de l’organisation n'ait même pensé ni été capable de s’excuser » au cours de la soirée. « C'est un salon que nous n'avons plus envie de faire : autant faire deux déplacements en région, pour être mieux traités et avoir un véritable contact avec les organisateurs. »

« Pas d'explications » de la mairie de Montreuil

Contactée, la mairie de Montreuil nous indique que, « depuis plusieurs semaines, la Ville constate des coupures ou micro coupures dans plusieurs secteurs ». Des rapports d'incidents ont été demandés à Enedis, qui devraient présenter les conclusions de la société sur ces événements imprévisibles.

Une éditrice présente au salon nous indique avoir constaté de petites coupures de courant dans l'après-midi du 27 novembre, ainsi qu'une courte interruption ce jeudi matin. La directrice du salon, Sylvie Vassalo évoque pour sa part « une seule coupure de courant », ce mercredi 27 novembre au soir.

À LIRE - Un Shoot the Book! spécial Jeunesse au SLPJ de Montreuil

GL Events, propriétaire et exploitant de Paris Montreuil Expo, nous invite à « nous rapprocher de Enedis » et n'a pas pu répondre à nos questions sur leurs éventuelles conséquences contractuelles de l'incident. À ce titre, « nous n'en sommes pas du tout à ce stade, nous nous concentrons sur le déroulement du salon », nous indique Sylvie Vassalo, qui précise par ailleurs que les locaux de l'organisation, situés à Montreuil, nous jamais éprouvé les coupures de courant récentes.

Ce matin, de nouvelles invitations sont envoyées, via les fichiers de l'inauguration, « afin de proposer de revenir vendredi en nocturne, pour un temps festif et convivial autour de l'exposition 40x40 », ajoute la directrice. « Nous sommes complètement désolés de ce qu'il s'est passé », glisse-t-elle encore, « et restons à 100 % mobilisés sur l'accueil du public, leur plaisir, et sur la valorisation des 40 ans du salon ».

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com