Trop, c'est trop : Nadine Monfils spoliée par des “gens malhonnêtes” ?

« Je n’ai rien contre les Flamands, au contraire ! Ma grand-mère était flamande et mon autre grand-mère wallonne. Mais je déteste les gens malhonnêtes », partage Nadine Monfils sur son compte Facebook.

Avant de s'expliquer : « J’ai travaillé pendant des années sur ma série des folles enquêtes de Magritte et Georgette, fait un énorme boulot de recherches, adapté mon premier tome en scénario, constitué des dossiers pour le cinéma et la télé, fait des démarches auprès de producteurs et acteurs connus qui ont accepté. Magritte ne m’appartient pas bien évidemment. Mais en faire un détective est mon idée et personne ne l’a eue avant moi. »

« Inadmissible »

Auprès d'ActuaLitté, Nadine Monfils complète : « Avant de publier le premier tome de ma série, j'ai pris soin de demander, par courtoisie, à l'ayant droit de Magritte, Charly Herscovici, s'il ne voyait pas d'inconvénient à ce que j'utilise des éléments liés à l'artiste, pour m'assurer de ne froisser personne. »

Nadine Monfils partage par ailleurs une anecdote qui lui pose question : « Il y a 3 ans, lors d’une dédicace chez Corman à Knokke, un lecteur me dit qu'une connaissance - un scénariste flamand -, est fan de la série et va réaliser un film sur Magritte… je lui ai dit qu’il me contacte. Ce qu’il n’a pas fait évidemment… »

Enfin, la romancière constate que la société Panenka, qui produit la série pour RTL Belgium, a évoqué le projet pour la première fois seulement en 2022, soit un an après la publication du premier volume.

Après la rencontre avec ce lecteur de Knokke, elle s'est renseignée auprès de son avocat, spécialisé dans le droit d'auteur, sur le pillage d’idées et a découvert « que nous ne sommes pas protégés [les écrivains, NdR] », ce qu’elle considère « inadmissible ».

En effet, s'inspirer de personnages ou de thèmes généraux n'est pas en soi une violation des droits d'auteur en Belgique, comme en France. La distinction entre inspiration et plagiat entre ici en jeu. Le plagiat est caractérisé par la copie directe et substantielle d'une œuvre protégée sans autorisation. Cela inclut la reproduction de textes, de dialogues spécifiques, de structures narratives détaillées ou d'éléments artistiques distinctifs qui sont l'expression originale de l'auteur. Pour exemple, copier les dialogues distinctifs ou la structure narrative d'un roman peut constituer un plagiat, tandis que créer une histoire autour d'un détective privé en général ne l'est pas.

« Les idées même nouvelles et originales ne sont pas protégées par le droit d'auteur. On peut s'inspirer d'une œuvre sans payer des droits... quand on est l'auteur ainsi pillé, c'est psychologiquement pénible… », résume l'avocat de Nadine Monfils.

Face à cette situation, elle se retrouve « complètement désemparée, sans que son éditeur ni la Sabam (Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs) ne puissent m'aider ».

Il existerait une possibilité d'attaque en justice, non en Belgique, mais en France, pour parasitisme, mais la procédure devrait être initiée par Robert Laffont.

Le parasitisme en droit français, une forme de concurrence déloyale non codifiée, est traité sous l'article 1240 du Code civil. Il implique de prouver qu'une partie a profité de la notoriété ou des investissements d'autrui sans autorisation et sans contrepartie, causant un préjudice. La procédure inclut la démonstration du préjudice et la présentation devant un tribunal qui peut ordonner des dommages-intérêts et des mesures correctives.

Le combat passera par les médias

Un état de fait que Nadine Monfils souhaite à présent changer, « pas seulement pour moi mais pour tous les auteurs pillés allègrement ». Pour se faire, s'appuyer sur les médias belges et français : « Des amis comme, côté français, Josiane Balasko ou Jean-Pierre Jeunet, m'encouragent dans ma volonté d'agir pour que ce genre de situations ne se reproduise plus », nous confie l'autrice de près de 80 romans. Elle assure : « Je souhaite m'engager pour que notre travail soit respecté. »

Déjà, en 2020, un autre de ses ouvrages, Le souffleur de nuage, aurait « fortement inspiré », d'après l'écrivaine, un projet avec Dany Boon et Line Renaud, Une belle course : « D'autres écrivains m'ont confié avoir vécu des situations similaires, avec parfois des cas graves avec quasiment une retranscription, et cela renforce ma détermination à faire de ce problème un combat pour changer la loi. Je refuse de me laisser faire et je suis prêt à semer le désordre s'il le faut, car je suis profondément dégoûtée par ces pratiques. »

Contactée par ActuaLitté, la société Panenka n'a pas encore répondu à nos sollicitations.

Le tournage de la série This Is Not a Murder Mystery, créée par le réalisateur Hans Herbots, avec le concours des scénaristes Christophe Dirickx et Paul Baeten, est à présent achevé.

Présentée comme une fusion d'enquête policière et d'éléments surréalistes, l'action se situe en 1936. René Magritte, jeune artiste en devenir, interprété par Pierre Gervais, se rend dans le manoir de l'excentrique Lord James pour organiser une exposition. Il est accompagné de figures telles que Salvador Dalí, Man Ray et Lee Miller.

Le séjour prend un tournant dramatique lorsqu'un artiste est découvert mort. Scotland Yard intervient, isolant tous les invités sur les lieux. Suspect dans cette affaire, Magritte prend l'initiative de mener sa propre enquête afin de prouver son innocence... Dix diffuseurs européens ont déjà acquis les droits pour la retransmettre. C'est Studiocanal qui aura la charge de distribuer la série à l'internationale.

Du côté de Nadine Monfils, le huitième tome des Folles Enquêtes de Magritte et Georgette doit paraître prochainement.

Crédits photo : Nadine Monfils

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com