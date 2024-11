L’édition belge en alerte face à une possible hausse de la TVA du livre

L’industrie du livre en Belgique représente une filière culturelle importante, avec un chiffre d’affaires annuel évalué autour de 327 millions € hors taxe et des milliers d’acteurs, incluant auteurs, éditeurs, libraires et distributeurs. Plus de 1200 emplois directs en dépendent, souligne l'ADEB, sans compter les travailleurs indépendants.

L'édition : le grand oublié ?

Le projet d'augmentation de la TVA sur le livre, qui passerait de 6 % à 9 %, s'inscrit dans le cadre des négociations en cours pour la formation du prochain gouvernement fédéral en Belgique, dirigées par Bart De Wever (N-VA, droite nationaliste flamande). Soutenu par des partis comme la N-VA et le CD&V (centre droit), ce projet participe d'une réforme fiscale plus large visant à revoir les taux et assiettes de la TVA.

Cependant, il suscite des réticences parmi les partis francophones de la coalition en formation, tels que le MR (centre droit/droite) et Les Engagés (centre/centre droit), qui soutiennent les positions des éditeurs, alertant sur les conséquences négatives pour le secteur culturel. Les négociateurs doivent encore évaluer cette mesure, qui fait partie des grands défis budgétaires évoqués pour la prochaine législature.

Ce secteur est confronté à une forte pression, rappellent les éditeurs : les coûts de production ont bondi de 30 % à 60 % en 15 mois, tandis que les frais structurels, incluant les coûts énergétiques et l’indexation salariale, pèsent lourdement, d'après des chiffres GfK relayés par l'organisation professionnelle.

Une hausse de la TVA à 9 % aggraverait cette situation, entraînant une baisse des ventes due à une élasticité des prix élevée et une perte de compétitivité vis-à-vis des acteurs français, où la TVA sur les livres est fixée à 5,5 %.

Une telle mesure impacterait directement les marges des éditeurs, des auteurs et des libraires, fragilisant ainsi l’ensemble de la chaîne du livre. En outre, le réétiquetage nécessaire pour les livres importés représenterait un coût important, jusqu’à 1,5 % de la marge nette des libraires, déjà limitée à 2 % ou 3 %.

Une régression annoncée

Le livre joue un rôle central dans la diffusion des savoirs et la préservation de la diversité culturelle. Une hausse des prix risquerait de réduire les achats, notamment dans les bibliothèques et écoles, où les budgets sont fixes. Le résultat : une diminution de la diffusion du livre comme bien culturel essentiel et un accès réduit pour les publics les plus précaires.

La fermeture de points de vente locaux, comme les librairies indépendantes, renforcerait la domination des grandes plateformes en ligne, privant le secteur belge de revenus et appauvrissant le tissu culturel local. Par ailleurs, les auteurs, dont les droits sont calculés hors taxe, ne bénéficieraient pas de l’augmentation du prix final, aggravant leur précarité.

L’impact éducatif de cette mesure pourrait être dévastateur. Alors que les résultats du PIRLS (programme international pour évaluer les acquis) montrent déjà un recul des compétences en lecture chez les enfants de 10 ans en Belgique, une hausse des prix limiterait encore l’accès au livre dans les écoles, les bibliothèques et les familles aux revenus modestes.

Face à ces enjeux, l’ADEB préconise le maintien du taux de TVA actuel à 6 %, ou idéalement son abaissement à 0 %, comme le permet la directive européenne. Cette mesure représenterait une bouffée d’oxygène pour le secteur, favorisant la création littéraire, la compétitivité et l’emploi.

Un tel allègement fiscal offrirait une chance réelle de relancer l’industrie du livre en Belgique, tout en garantissant un accès plus large à la culture pour les citoyens. Une pétition a été lancée par le secteur, comptabilisant à ce jour 10.000 signatures.

D'autres pistes sont envisagées, comme l’extension du dispositif du Tax Shelter (dispositif fiscal), déjà en place pour l’audiovisuel et le spectacle vivant, qui pourrait représenter une opportunité majeure. Ce levier fiscal permettrait de stimuler la création littéraire, de renforcer la compétitivité des éditeurs indépendants et d’encourager l’émergence de nouveaux talents, offrant ainsi un nouveau souffle à une filière essentielle pour la diversité culturelle.

