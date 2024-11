Lauréats des Prix des enseignants : transmettre la passion des livres

Organisés conjointement par l’Association québécoise des professeurs de français (AQPF) et l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL), ces prix mettent à l’honneur des œuvres susceptibles d’inspirer et d’engager les jeunes.

Cinq catégories étaient au programme cette année : albums, romans (deux tranches d’âge), nouvelles et poésie. Chaque lauréat a su marquer les esprits par une sensibilité aux enjeux sociaux, un humour subtil ou une écriture capable de susciter des émotions variées. Bref, une littérature qui donne à penser, à rire et à rêver. Et sélectionnée avec soin par des enseignants, pour convaincre tous les profils d’élèves.

Les lauréat·e·s ont reçu une bourse de 1 000 $, à partager dans le cas des albums, et les maisons d’édition bénéficient de chèques-cadeaux offerts par les partenaires Marquis Imprimeur et Sustana. Ces prix honorent également les enseignant·e·s, véritables guides littéraires pour leurs élèves. Cette édition marque un tournant avec le départ de Lyne Bellerive, vice-présidente à la pédagogie de l’AQPF, après plusieurs années de coordination. Son engagement indéfectible pour transmettre l’amour des livres est salué par ses pairs.

Imaginés par l’ANEL et l’AQPF, ces prix visent à faire rayonner la littérature québécoise et franco-canadienne auprès des élèves. Soutenue par le Conseil des arts du Canada et la SODEC, l’initiative montre combien les mots d’ici ont du pouvoir.

« Les prix littéraires des enseignant·e·s de français sont plus populaires que jamais. Cette année, c’est plus d’une soixantaine d’enseignant·e·s qui ont manifesté leur intérêt à faire partie des comités de sélection, du jamais vu à l’AQPF. Nos membres sont friand·e·s de littérature jeunesse et de pédagogie, et leur apport dans la sélection des lauréat·e·s le démontre amplement. Toute l’équipe de l’AQPF salue la grande richesse des œuvres proposées » — Julien Taschereau, président de l’AQPF

Catégorie Album 5 à 12 ans

Le pêcheur à l’aimant, Émilie Demers (autrice) et Catherine Petit (illustratrice) (Éditions Alaska)

Catégorie Roman 9 à 12 ans

Le club des échasses, Éric Péladeau (Soulières éditeur)

Catégorie Roman 13 ans et plus

La couleur de ma différence, Mc Knoell Alexis (Héritage jeunesse)

Catégorie Nouvelles

Plus de peur que de mal, Mélissa Anctil (Soulières éditeur)

Catégorie Poésie

Le piège de soie, Marie-Andrée Arsenault (Héritage jeunesse)

En prime, la lauréate en poésie est invitée au Festival international de la poésie de Trois-Rivières en 2025. L’ANEL représente la majorité des maisons d’édition francophones au Québec et au Canada, travaillant au rayonnement du livre et de ses créateurs. Quant à l’AQPF, elle réunit les enseignant·e·s de français de tous niveaux, promouvant la qualité de l’enseignement de la langue et de la culture québécoise.

Crédits Image : détail de l'affiche du Prix littéraires des enseignant de français

Par Sara Verrecchia

Contact : sv@actualitte.com