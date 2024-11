Le vent du large, ou le naufrage du Capitaine Bonaventure

Un trio s’est constitué pour raconter les aventures du Capitaine Bonaventure, de son équipage et d’un mousse sauvé par le capitaine d’une mort certaine. Privé de parole à la suite d’une agression, l’orphelin pris sous la protection du pirate rejoint l’équipage et va faire son apprentissage de mousse, de pirate et d’Homme. Servis par un graphisme onirique, les personnages sont représentés par des animaux aux couleurs pastel avec des visages très expressifs, cette BD se lit avec plaisir grâce à un scénario de bonne facture et une mise en page inventive.

Rencontre avec Fabien Page, Florian Cuennet et Vianney Magos, les trois papas de notre pirate au grand cœur, mais sans foi ni loi.

Le monde des pirates plaît toujours et est intergénérationnel. Qu’est-ce qu’il vous plut dans cet univers en particulier ?

F&F : Les pirates c’est l’aventure ! Il y a un imaginaire autour de la piraterie qui rend l’univers attirant. C’est une histoire de pirates, mais ce n’est pas le sujet principal non plus les questions de la moralité du devenir, des choix de vie rendent cette histoire plus profonde.

Quel est le rôle de chacun dans la création de l’album ?

V&F&F : Fabien et Florian au scénario et story-board et Vianney au dessin qui a aussi un peu modifié le story-board.

Comment avez-vous choisi les animaux pour représenter les personnages ?

F&F : le petit Loup de mer et le Capitaine cochon… se sont imposés de par le scénario, représentant leurs caractères.

V : Les autres personnages ont été choisis pour leur caractère ou/et les possibilités graphiques qu’ils offraient



C’est la dernière aventure du pirate, d’où le sous-titre de « naufrage », comment le Capitaine Bonaventure imagine-t-il sa retraite ?

F&F : Il en parle dans les dernières pages de l’album, une retraite paisible et sans histoire…

Le mousse orphelin sauvé de la pendaison par le Capitaine Bonaventure, devient muet, quel est le symbole de ce silence ?

V : Laisse aux lecteurs le choix de comprendre le pourquoi et comment de ses actions cela ajoute une dimension, ça permet de ne pas tout expliquer, de prendre trop le lecteur par la main. Le mousse est-il la conscience du capitaine, son silence est-il un désaveu ? Et vous-même, qu’en pensez-vous ?



Peut-on rêver d’une suite ?

F&F : Oui, on y a pensé, par exemple la question s’est posée de raconter la jeunesse du capitaine ou l’aventure du petit loup de mer devenu grand. Mais ce n’est pas non plus forcément prévu.

Cet album ravira les plus jeunes à partir de 11 ans, ceux qui sont restés enfants dans l’âme et les amateurs d’un graphisme soigné. Les actes de pirateries sont abordés sans ménagements, ainsi que la trahison, pourtant, cette BD ne se veut en aucun cas moralisatrice, preuve qu’on peut tout montrer et laisser le lecteur libre de son interprétation.

Le vent du large est une bonne idée de cadeau de Noël ou simplement pour faire plaisir.

