Lire et faire lire : une aventure intergénérationnelle

Créée en 1999 par l’écrivain Alexandre Jardin, la Ligue de l’enseignement et l’Union nationale des associations familiales, Lire et faire lire invite des bénévoles retraités à lire à voix haute des histoires à de petits groupes d’enfants, âgés de 0 à 12 ans.

En complément des apprentissages scolaires, ces lectures offrent aux jeunes une porte d’entrée vers la littérature, cultivant à la fois curiosité, goût du livre et habitude de fréquenter l’écrit. Chaque année, plus de 600.000 enfants bénéficient de ces moments de partage, organisés au sein de 11.500 structures éducatives partout en France.

Lire ensemble, grandir ensemble

Cette initiative repose sur un double enjeu : promouvoir la lecture dès le plus jeune âge tout en valorisant l’engagement des seniors. Grâce à des formations sur la littérature jeunesse et la lecture à voix haute, les 17.000 bénévoles de l’association enrichissent leurs compétences et préservent leur vitalité.

Loin d’être une simple activité, ces séances leur permettent de rester actifs, connectés à leur environnement social et porteurs d’une action bénéfique pour leur communauté. Ils interviennent régulièrement dans 11.500 structures réparties dans tous les départements du pays.

À LIRE - Lire et faire lire : devenir bénévole à plus de 50 ans

Alors que le vieillissement démographique pose des défis sociétaux, Lire et faire lire prouve qu’il est possible de renforcer les liens entre générations tout en contribuant à l’épanouissement individuel. Après un quart de siècle, l’association reste fidèle à sa mission : créer du lien, partager le plaisir des mots et inspirer les jeunes à devenir les lecteurs de demain.

Crédits photo : Lire et faire lire

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com