Un nouveau guide pour négocier son contrat jeunesse

« Nos conditions contractuelles n’étant pas soumises à des minima, nous les négocions trop souvent à l’aveugle, trop souvent à la baisse, alors que notre rémunération dépend d’elles », soulignent les équipes de La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse dans le baromètre.

Une déclaration qui résume l’objectif principal de leur initiative : briser l’opacité des contrats et fournir aux professionnels du livre jeunesse les outils nécessaires pour négocier efficacement, tout en combattant les abus.

Une démarche fondée sur leurs propres données

Pour étayer cette ambition, la Charte s’est appuyée sur une analyse statistique détaillée de ses propres données, en l’absence d’alternatives fiables. Un choix qui s’inscrit dans un contexte de tension : en février dernier, la publication par le Syndicat national de l’édition d’une enquête sur « le partage de la valeur entre auteurs et éditeurs » avait suscité une vive réaction de la Charte, qui dénonçait alors une vision « irréelle ». Et pour cause, l’étude suggérait que les éditeurs percevaient une rémunération inférieure à celle des auteurs.

C’est ainsi qu’ils ont basé leurs analyses sur 700 réponses envoyées par un total de 219 répondants, de mai à juillet 2024. « Chaque réponse nous a fourni des informations chiffrées correspondant à un contrat d’édition jeunesse », précisent-ils.

L’à-valoir, un "point clé" du contrat

Le constat est, selon eux, sans équivoque et vient confirmer leurs observations sur trois aspects essentiels, à commencer par le montant de l’à-valoir, qualifié de « point clé lors de la signature d’un contrat ».

De fait, celui-ci constitue bien souvent l’unique forme de rémunération garantie par la maison d’édition, puisque l’artiste doit d’abord rembourser cette avance, à travers sa part de droits d’auteur générée par les ventes, avant de pouvoir prétendre à des droits supplémentaires sur les exemplaires vendus. Une situation qui, « dans le contexte actuel de surproduction, reste peu fréquente », pointe La Charte.

Une répartition inégale

Leur étude statistique prouve que, pour les albums et les documentaires, l’à-valoir est réparti de façon inégale entre l’écrivain et l’illustrateur, ce dernier percevant généralement une part plus importante du revenu. C’est sur le livre documentaire que la différence est la plus élevée : l’auteur perçoit en moyenne 1377 € d’avance de droits d’auteur, tandis que l’illustrateur touche 3434 €.

La répartition se révèle légèrement plus équilibrée dans le cas des romans illustrés, où l’on observe une différence de seulement 155 € entre les deux artistes, en faveur de l’illustrateur. Mais, contre toute logique, le baromètre démontre qu’un auteur de romans pour enfants reçoit un à-valoir inférieur à celui d’un auteur de roman illustré, et ce, malgré le fait qu’il ou elle en soit l’unique créatrice.

Étude de l'à-valoir, par la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse

Le Young Adult, mieux considéré

Du côté des pourcentages de droits d’auteur, le constat est tout aussi préoccupant. En France, la moyenne observée pour un écrivain jeunesse est de 5,5 %, loin des 10 % souvent évoqués dans l’imaginaire collectif. Pire, 29 % des auteurs de romans enfants touchent 5 % ou moins, selon les données recueillies.

Une situation qui contraste avec le secteur Young Adult, généralement mieux loti. Ainsi, pour les projets portés par un unique créateur, seulement 6 % des artistes perçoivent 5 % ou moins de droits d’auteur. Plus de la moitié des écrivains disent bénéficier d’un taux supérieur à 7 %.

Avec un pourcentage moyen de 7,72 %, le Young Adult est donc le genre qui se rapproche le plus des standards de la littérature générale, où la moyenne se situe à 8,2 %. À noter que la répartition reste toutefois très inégale : en littérature générale, 52 % des auteurs et autrices touchent 10 % ou plus, contre seulement 15 % dans le Young Adult, malgré son statut de segment le plus rémunérateur de la littérature jeunesse. Il s’agit donc d’un point du contrat « à négocier absolument », indique La Charte.

Des paliers jugés " innaccessibles "

Reste la question des paliers. « Trop souvent, les maisons d’édition pratiquent des paliers difficilement accessibles », jugent-ils, avant de poursuivre : « [c’est] important de le traiter, car il permet à l’auteur·ice d’être associé·e au succès du livre ».

Là aussi, le Young Adult se démarque. La présence de deux paliers, impliquant trois pourcentages distincts (par exemple 7 %, 8 % et 9 %), est plus fréquente dans ce cas qu’en album ou en documentaire.

Étude des paliers dans le secteur de la jeunesse, par la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse

Un outil accessible en ligne

En 2025, le baromètre sera disponible sur le site internet de la Charte, accessible via l’espace personnel. Chacun sera libre de le consulter ou l’alimenter anonymement, contribuant ainsi à enrichir les analyses et recommandations. « Plus il sera nourri, plus il reflétera la diversité des expériences et incarnera la force du collectif, valeur chère aux adhérentes et adhérents de la Charte », expliquent-ils.

Dès la fin de l’année, un guide de recommandations sera publié pour accompagner cet outil. En attendant, un livret explicatif est déjà accessible sur le site internet, ainsi que sur le stand de la Charte (emplacement G4, 1er étage) au Salon de Montreuil, qui se tient jusqu’au 2 décembre.

Le baromètre du contrat jeunesse est également est accessible ci-dessous :

Crédits image : RDNE Stock project CC-By-SA 2.0 / Pexels

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com