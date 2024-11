Un peu de français pour le badminton, qui ne l'a pas volé

Mobilisation en Pays de la Loire : artistes et professionnels de la culture dénoncent les coupes budgétaires drastiques envisagées par la Région, menaçant festivals, théâtres, musées et associations. Une décision qui met en péril, selon les signataires d'un appel, 150.000 emplois et l’écosystème culturel local. Ce texte commun a notamment été signé par des figures du monde du livre, parmi lesquels Alain Mabanckou, Alice Zeniter, ou encore Nine Antico. Une pétition a aussi été lancée, portée par l'autrice et directrice du Grand T de Nantes, Catherine Blondeau.