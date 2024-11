Un inédit de Joseph Conrad, les "textes retrouvés" de Borges

L'un des grands maîtres de la littérature anglaise, Joseph Conrad, est renommé pour des romans d'aventure comme Typhon, Nostromo ou L'Agent secret. Parmi ses œuvres figure également Les Héritiers du monde (trad. Paul Decottignies), inédit en français. il a été publié pour la première fois en 1901, juste après la parution de deux de ses chefs-d'œuvre, Au cœur des ténèbres en 1899 et Lord Jim en 1900.

« D'une frappante actualité, ce roman dénonce les techniques de désinformation et de manipulation qui ne cessent de menacer les démocraties », présente l'éditeur basée à Orbey dans le Haut-Rhin.

Dans Les Héritiers du monde, Joseph Conrad et Ford Madox Ford tissent une histoire sur trois niveaux : un financier philanthrope mais mégalomane orchestre une campagne internationale visant à exploiter les ressources naturelles du Groenland. En parallèle, un groupe d'activistes tente de déstabiliser le gouvernement britannique pour discréditer sa « politique de la raison ». Enfin, au cœur de l'intrigue, une femme à la fois fascinante et cynique manipule tous les acteurs pour servir ses desseins... Elle se proclame parmi les « Héritiers du monde », affirmant avec assurance : « Nous sommes l'Inévitable, et vous ne pouvez rien contre nous. »

« Le plus étonnant dans ce roman, c'est que cette histoire, qui ressemble à La Guerre des mondes (H. G. Wells était un ami de Conrad) ou à une dystopie sur les cyberdictatures, se fonde sur la situation du Congo belge, riche en or, pétrole et autres ressources, tel que Conrad l'a découvert lorsqu'il y a travaillé comme capitaine de steamer en 1890 », analyse encore l'éditeur.

Le personnage central des Héritiers du monde s'inspire du roi Léopold II, décrit comme un « philanthrope mégalomane » qui, sans scrupules, exploitait et exterminait les ressources et les populations de territoires qu'il considérait comme sa propriété personnelle. Dans le roman, l'action se situe au Groenland, comme un reflet des expériences vécues par Conrad au Congo belge.

Joseph Conrad, né Jözer Teodor Konrad Korzeniowski en 1857 à Berdytchiv, Ukraine, devient orphelin à 11 ans. En 1874, il se rend à Marseille pour s'embarquer comme mousse sur un voilier. Obtenant son brevet de capitaine au long cours en 1886, il acquiert la nationalité britannique la même année. En 1894, il décide de se dédier entièrement à l'écriture, et publie La Folie Almayer l'année suivante.

En 1898, Conrad s'installe avec sa famille à Pent Farm, dans le Kent, dans une maison louée par son ami l'écrivain et éditeur Ford Madox Ford. Cette période voit la publication de plusieurs de ses œuvres majeures.

Conrad déménage à Capel House, une ferme isolée près d'Ashford dans le Kent, en juin 1910 après avoir souffert d'une grave dépression nerveuse. Le succès commercial arrive avec la publication de Chance en 1913. La famille Conrad quitte Capel House en 1919 pour reprendre une vie itinérante, et en 1921, pour aider à la rédaction de L'Attente, Conrad et son épouse séjournent en Corse. En 1923, il entreprend une longue tournée aux États-Unis.

Joseph Conrad meurt le 3 août 1924 à Bishopsbourne, dans le Kent, des suites d'une crise cardiaque. Il avait 66 ans et est enterré à Canterbury.

Mystères et sainteté

Dans Textes retrouvés, recueil publié chez Gallimard, on retrouve toute l'originalité et la rigueur de l'approche borgésienne. Silvia Baron Supervielle, traductrice du volume avec Gersende Camenen, partage : « Dès que je me suis penchée sur ces textes, j’ai ressenti une puissante intensité, les mots s’allongent, les phrases abordant le terrain des intrigues et des mystères. »

Et de continuer : « Si les sujets sont quelquefois inhabituels et semblent même étrangers à la littérature, Borges les ramène à son monde, si fortement littéraire, et crée un espace qui dépend autant de la réalité que de sa vision des choses. » Né en 1899 à Buenos Aires, Jorge Luis Borges était un conteur, poète, et essayiste. Il est célèbre pour être le maître incontesté des lettres argentines et est considéré comme une des figures prééminentes de la littérature du XXe siècle.

À noter, la publication d'un texte inédit de Jacques Ellul, Éthique de la sainteté, le 20 novembre dernier, par les éditions Olivétan et Labor et Fides. 912 pages où, dans son exploration des concepts de sainteté dans la société contemporaine, Jacques Ellul interprète l'injonction biblique « Soyez saints, car je suis saint » (Lv 19.2), à travers une lecture critique des structures modernes comme le Pouvoir, l'État, l'Argent, et la Technique.

Pour lui, la sainteté doit être distinguée du sacré, entraînant ainsi une désacralisation nécessaire de ces idoles contemporaines. Ellul approfondit cette idée à travers des analyses détaillées du Lévitique, du Sermon sur la montagne, et des paraboles évangéliques du Royaume, envisageant la vocation chrétienne au XXIe siècle.

Le penseur dialogue avec des semblables, tels que Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer, Rudolf Bultmann, René Girard, Jean Ansaldi, et Emmanuel Levinas, enrichissant son argumentation de références diverses pour définir une éthique chrétienne adaptée aux défis modernes.

Rédigée entièrement à la main et jamais publiée de son vivant par manque de temps, cet ouvrage s'inscrit dans une série éthique comprenant quatre volets : une introduction avec Le Vouloir et le Faire (1964) et Les sources de l’éthique chrétienne (2018), suivie par Éthique de la Liberté (1975, rééditée en 2019), Les combats de la Liberté (1984, réédité en 2020), et donc Éthique de la sainteté (2024), inachevé.

Jacques Ellul (1912-1994), professeur de droit à Bordeaux de 1944 à 1980, est un penseur protestant d'une grande importance dont l'œuvre, étendue sur plus de 70 ouvrages, explore des domaines variés tels que l'histoire des institutions, la critique sociale, la théologie, et l'éthique.

Précurseur dans sa critique du développement irraisonné, ses analyses demeurent pertinentes dans les débats actuels concernant la réaction à la dégradation de nos environnements. En tant que chrétien engagé, il a aussi profondément ancré ses réflexions dans la Bible, où il s'est distingué comme un commentateur puissant.

