Soutien à Boualem Sansal : une mobilisation internationale

Boualem Sansal, auteur reconnu et critique des régimes autoritaires, est depuis longtemps une voix marquante de la littérature francophone. Ses œuvres dénoncent les abus des pouvoirs en place, faisant de lui une cible privilégiée dans un contexte où la répression des voix dissidentes en Algérie s’intensifie.

À LIRE — Boualem Sansal, Kamel Daoud : otages d'un conflit franco-algérien ?

Cette arrestation s’inscrit dans une série de pressions croissantes contre les intellectuels et écrivains en Algérie. Kamel Daoud, autre figure littéraire majeure, a lui aussi dénoncé les menaces auxquelles il fait face. Ces événements illustrent les défis permanents pour les défenseurs de la liberté d’expression dans le pays.

Le CPE et l’EWC, qui regroupent des associations et syndicats d’auteurs à l’échelle nationale et européenne, ont réagi fermement à cette arrestation. Leur communiqué souligne que l’affaire de Boualem Sansal dépasse les frontières algériennes et concerne les libertés fondamentales à l’échelle internationale.

« Soutien à l’écrivain Boualem Sansal

L’arrestation de Boualem Sansal le 16 novembre 2024 à son arrivée à Alger illustre une nouvelle fois la répression exercée sur les intellectuels par des régimes déterminés à étouffer toute forme de critique ou de dissidence. Accusé d’« atteinte à l’intégrité du territoire national » en Algérie, il risque une condamnation à la perpétuité, voire à la peine de mort. À l’heure où les libertés fondamentales, en particulier la liberté d’expression, sont de plus en plus menacées à travers le monde, le soutien aux intellectuels persécutés doit dépasser toute considération diplomatique. Nous appelons le gouvernement français, les organisations de défense des droits de l’homme, ainsi que la communauté intellectuelle internationale à se mobiliser pour la libération de Boualem Sansal. »

Ce communiqué s’inscrit dans une mobilisation plus large en faveur de l’écrivain. Des organisations de défense des droits de l’homme, des institutions littéraires et des personnalités du monde entier ont exprimé leur solidarité avec Boualem Sansal.

À LIRE — En Algérie, Boualem Sansal placé sous mandat de dépôt

Fondé en 1979, le CPE regroupe les principales organisations françaises représentant les auteurs du livre (écrivains, traducteurs, dramaturges, scénaristes, illustrateurs, photographes). En tant qu’interlocuteur privilégié des éditeurs et des pouvoirs publics, le CPE négocie les usages et les lois qui concernent les créateurs, défendant leurs droits et leurs intérêts.

Organisation à but non lucratif, l’EWC représente 50 associations et syndicats d’écrivains et de traducteurs littéraires professionnels à travers l’Europe. Elle agit pour la défense des droits d’auteur, la promotion des échanges culturels et la mise en place de politiques favorisant les écrivains.

Crédits Image : Boualem Sansal / ActuaLitté, CC BY-SA 2.0

Par Sara Verrecchia

Contact : sv@actualitte.com