Boualem Sansal compte parmi ces consciences irremplaçables

L’écrivain Boualem Sansal, âgé de soixante-quinze ans, n’a plus donné de nouvelles depuis son arrestation à Alger, samedi 16 novembre 2024. Il a été entendu par le parquet anti-terroriste d’Alger et placé sous mandat de dépôt pour atteinte à l’intégrité du territoire national. Il encourt une peine de prison qui pourrait aller jusqu’à la perpétuité.

Dès ses premiers livres, Boualem Sansal a utilisé l’écriture pour dire, pour dénoncer. Bien que confronté à la censure, il s’est toujours refusé à l’exil, même dans les périodes les plus sombres. Parmi ses nombreux romans, il y a eu Le serment des barbares en 1999, puis d’autres avec Le village de l’Allemand ou Le Journal des frères Schiller, Rue Darwin ou encore La fin du monde. Son œuvre multiprimée a été traduite dans de nombreuses langues, tout en étant censurée en Algérie.

Né en 1949, ingénieur de formation, docteur en économie, Boualem Sansal a été enseignant à l’université, puis haut fonctionnaire. Il a commencé à écrire pendant la « décennie noire ». Dis-moi le paradis, son troisième roman, est si critique du pouvoir en place qu’il est limogé de son poste au ministère de l’Industrie.

Dans Le village de l’allemand, par les échos qu’il crée entre islamisme et nazisme, il continue sa critique acerbe de la situation politique et sociale de l’Algérie. Le livre est aussi censuré.

Homme de courage et d’engagement, il n’a jamais cessé de combattre l’extrémisme religieux et les menaces portées contre la démocratie. Profondément humaniste, il a tenté avec David Grossmann lors du premier « Forum mondial de la démocratie » à Strasbourg, en 2012 de fonder une organisation pour la Paix au Proche Orient et dans le monde entier.

Le PEN Club français exprime ses plus vives inquiétudes quant au sort de Boualem Sansal.

Penser avec exigence, comme il l’a toujours fait dans son écriture et dans ses actes, comment cela pourrait-il être interdit, punissable d’une peine de prison ? En quoi penser et écrire seraient-ils « une atteinte à l’unité nationale et à l’intégrité territoriale du pays » ?

Boualem Sansal compte parmi ces consciences irremplaçables, qui veillent en une époque où le monde s’obscurcit dans maintes régions. Nous refusons que l’écrivain Boualem Sansal soit ainsi réduit au silence. La liberté d’expression est un droit inaliénable.

Le PEN Club français se tient aux côtés de Boualem Sansal et exige sa libération immédiate. Vouloir ainsi effacer la présence d’un écrivain épris de lumière et de vérité comme Boualem Sansal est un tort qu’on porte à l’humanité tout entière.

Libérez Boualem Sansal !

