Mikaël Askil Guedj récompensé par l’Académie française

Créé en 1976, le Prix Biguet de l’Académie française récompense chaque année une œuvre remarquable dans les domaines de la philosophie ou de la sociologie. Doté de 1 500 €, ce prix souligne l’originalité et la qualité des travaux qui marient rigueur intellectuelle et accessibilité au grand public.

En distinguant Mikaël Askil Guedj pour Médecins malgré vous, les académiciens célèbrent un ouvrage qui renouvelle les codes du livre scientifique. À mi-chemin entre le manuel médical, l’essai historique et la réflexion culturelle, ce livre confirme la capacité de l’auteur à vulgariser des sujets complexes avec clarté et créativité.

Docteur en sciences médicales et chirurgien des yeux, Mikaël Askil Guedj s’est d’abord fait connaître en 2011 avec Le MikBook : Les cahiers de l’internat, devenu une référence pour les étudiants en médecine. Avec Médecins malgré vous, il se tourne vers le grand public et adopte une démarche littéraire assumée, alliant sérieux scientifique, poésie et humour.

Le malade imaginaire... du XXIe siècle

L'auteur s’attaque à 45 maladies parmi les plus recherchées sur le web, de la gale au psoriasis, en passant par le Covid et l’endométriose. Mais ce livre ne se limite pas à un guide médical : il propose une exploration de ces pathologies à travers trois dimensions. Tout d'abord, clinique. Quels sont les symptômes ? Quels traitements existent ? Où en est la recherche ?

Ensuite, historique. Comment la maladie a-t-elle été découverte ? Comment a-t-elle marqué les époques ? Enfin, culturelle. Quels héros littéraires ou personnages historiques ont été touchés ? Quelles œuvres artistiques ont été inspirées par ces maux ?

Nos sources de stress les plus communes pourraient ainsi générer une lecture à mi-chemin entre chasse au trésor et test de personnalité. Quels maux, souvent synonymes d’angoisse, avons-nous en commun avec nos héros et œuvres préférés ?

Avec des anecdotes, des illustrations et même des poèmes, Mikaël Askil Guedj transforme les maladies en objets de curiosité littéraire et culturelle. Le livre, loin des manuels de santé classiques, se veut à la fois sérieux et ludique, faisant de la santé une aventure intellectuelle et artistique.

En recevant le Prix Biguet 2024, Mikaël Askil Guedj succède à Yann Diener, lauréat de 2023 pour LQI. Notre langue quotidienne informatisée. Son ouvrage, qui marie science et littérature, témoigne de l’ouverture de l’Académie française à des œuvres interrogeant les liens entre savoir et culture populaire.

Avec Médecins malgré vous, Mikaël Askil Guedj montre que nos maux, souvent sources d’angoisse, peuvent aussi devenir des moteurs de réflexion, d’inspiration et de découverte.

Crédits Image : site de l'Académie Française (logo et photo)

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com