Amélie Maillot : “DG Diffusion, une entreprise à taille humaine” 

ActuaLitté : Quelle est l’histoire de DG Diffusion ?

Amélie Maillot : En 1987, les fondateurs créent une société de diffusion-distribution de jeux de divination et de bien-être comme des cartes, tarots, accessoires de radiesthésie et encens… DG Diffusion est né.

En 1995, DG Diffusion étend son activité à l’univers du livre et devient également diffuseur - distributeur de maisons d’édition en quête d’une diffusion alternative aux grands acteurs présents, souvent associés aux grands groupes.

En 2008, DG Diffusion affirme son expertise dans le métier du livre en créant son propre groupe éditorial, Piktos, à la suite des rachats des maisons d’édition Grancher, Dangles et Trajectoire. À présent, ce sont 70 salariés qui travaillent à Toulouse pour contribuer à la diffusion et à la distribution de plus de 80 maisons d’édition et de nombreuses marques de produits qui complètent l’offre éditoriale.

Aujourd’hui, fidèles à notre identité première, nous tirons notre force de cette association entre offre éditoriale et non éditoriale, car nous avons su développer des savoir-faire et une expertise unique dans les secteurs de l’ésotérisme, de la spiritualité, du bien-être, de la santé, du développement personnel ou des sciences humaines.

Comment décrire votre parcours avant votre arrivée chez DG Diffusion ?

Amélie Maillot : À la fois atypique et somme toute assez classique. Ingénieure de formation en développement informatique spécialisée en finance, je décide il y a une vingtaine d’années de réorienter ma carrière dans la grande distribution spécialisée.

En 2008, je fais mon entrée au sein de l’enseigne Cultura, où j’ai eu la chance et l’opportunité d’accéder aux fonctions de direction de magasin puis celle de région, jusqu’à prendre la direction de la branche produits au siège bordelais en 2015 et intégrer par la suite le comité de direction. On a perçu à ce moment le formidable levier de croissance lié au métier de l’épanouissement personnel, accompagnant ainsi le développement de Cultura sur cet univers.

La transition vers DG Diffusion s’effectue alors presque naturellement, en ayant travaillé trois années conjointement en tant que partenaire/fournisseur. Je suis entrée au poste de directrice générale en juin 2018 pour accompagner l’entreprise dans sa croissance. En 2021, les dirigeants réfléchissent à de nouvelles orientations et, contre toute attente, nous nous accordons sur une possible reprise d’activité par mes soins. En mars 2022, après plus d’une année de projections et de plans financiers, je réussis à réunir les investisseurs privés et les banques pour acquérir le groupe et continuer son histoire avec l’équipe toulousaine.

Quelles ambitions portez-vous pour 2025 ?

Amélie Maillot : L’année 2025 sera marquée par une stratégie affirmée et volontaire de diversification. Nous cherchons à enrichir notre diffusion, à accueillir de nouveaux éditeurs et à ouvrir nos catalogues à l’ensemble des champs de la vie pratique, à la jeunesse et au roman, tout en restant cohérent avec la spécificité de notre ADN, pour renforcer nos offres. Il est aussi fondamental pour DG Diffusion d’accompagner ces nouveaux développements éditoriaux en lien et en cohérence avec le développement de gammes de produits.

En quoi le groupe DG Diffusion se distingue-t-il des autres acteurs du marché ?

Amélie Maillot : À taille humaine, notre entreprise, qui diffuse, distribue et édite – avec Piktos en son sein –, possède une vision à 360 ° sur presque l’ensemble de la chaîne du livre. Côté logistique, tous les stocks sont contrôlés dans nos entrepôts, pour éviter d’externaliser. Tout est informatisé pour être méticuleusement géré depuis les préparations jusqu’à l’emballage.

Pour autant, nous avons les mêmes impératifs que d’autres diffuseurs, avec en plus une double et impérieuse nécessité. D’un côté, chez Piktos, nous devons être capables de faire vivre et de développer un catalogue puissant autour de l’ensemble de nos marques, et de l’autre, nous devons être un acteur irréprochable dans le service que nous devons à nos éditeurs partenaires tout en gardant nos 2 sociétés clairement détachées.

Nous sommes en effet extrêmement fiers de porter des marques prestigieuses et qualitatives sur l’ensemble de nos catalogues avec une réelle fidélité de nos éditeurs qui sont avec nous pour certains depuis près de 30 ans.

Nous avons plus que jamais à cœur d’accueillir et d’accompagner de nouveaux éditeurs pour les aider à grandir, leur prêter main-forte, être à leur côté par temps calme, radieux ou de tempête, et ce quelle que soit la taille de leur catalogue, nous leur portons le même intérêt. L’esprit de collaboration est à nos yeux essentiel. Tant par souci de diversification que par éthique, DG Diffusion a procédé à plusieurs rachats pour sécuriser des éditeurs en difficulté.

« Chercher avant tout à voir plus loin, avec une perspective fédératrice, voilà ce qui m’anime chaque jour. » - Amélie Maillot

Faire vivre les maisons d’édition est ma recherche permanente. Même si DG Diffusion a continué de recruter de nouveaux éditeurs, notre politique n’est cependant pas le recrutement à marche forcée, bien au contraire. Entre septembre et décembre 2024, neuf nouveaux éditeurs nous ont rejoints et ont décidé de nous confier leur catalogue en diffusion-distribution.

Cette dynamique se poursuit, car nous aurons le plaisir d’accueillir quatre nouveaux éditeurs en janvier et février 2025. Pour soutenir ce mouvement, treize commerciaux, avec de nouvelles répartitions géographiques, se concentrent plus fortement sur les librairies, les magasins physiques et les enseignes spécialisées, complétés par les centrales.

L’arrivée de nouvelles offres éditoriales, notamment en jeunesse ou en roman, servira également à nous implanter dans des points de vente impossibles à atteindre jusqu’alors.

De même, Amélie préfère les synergies et confie à d’autres opérateurs la gestion de territoires – comme c’est le cas avec Servidis, pour la Suisse, et Flammarion pour le Québec – plutôt que de chercher à étendre DG Diffusion seule.

Par ailleurs, dans un souci de diversification de l’offre et des services que nous pouvons apporter à nos partenaires, nous menons actuellement plusieurs expérimentations dans les domaines de l’impression à la demande (POD) et du Tirage Court Dynamique (TCD). Si le résultat est probant, nous envisagerons de rendre accessible ces solutions d’impression aux maisons partenaires. Chercher avant tout à voir plus loin, avec une perspective fédératrice, voilà ce qui m’anime chaque jour.

« La réussite mutuelle » sera le moteur de demain

Pour conclure, Amélie Maillot, à la tête du groupe DG Diffusion, incarne une vision résolument tournée vers l’avenir, marquée par une volonté de diversification et de collaboration. Sous sa direction, le groupe continue d’affirmer sa singularité en cultivant des synergies précieuses avec ses éditeurs et marques partenaires, en enrichissant son offre, tout en restant fidèle à ses valeurs fondatrices.

Alors que DG Diffusion se prépare à de nouveaux défis et à l’arrivée de nouvelles maisons d’édition dans son catalogue, sa stratégie s’articule autour de la croissance partagée et du soutien constant aux acteurs du livre. Comme elle le souligne si bien, « la réussite mutuelle » sera le moteur de demain.

Crédits photo : Amélie Maillot © DG Diffusion

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com