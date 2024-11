"J'ai peur de ne pas finir l'année, je suis au pied du mur"

« De janvier à mi-juillet, il y a une amélioration par rapport à l'année dernière, avec des gains mensuels compris entre 15 et 25 % », partage avec ActuaLitté Jessica Lulli, la gérante et propriétaire de la librairie. À partir de mi-juillet, date d'installation de l'échafaudage, elle accuse une perte par rapport à la même période l'an dernier de l'ordre de 10.000 €.

Une situation d'autant plus handicapante, en ce mois de décembre : « Nous avons l'habitude de décorer nos vitrines pour Halloween, Noël et les autres périodes de l'année, mais cette fois-ci, nous passons inaperçus. »

Plus généralement, l'enseigne située à proximité du centre historique et de la cathédrale, profite d'une décoration médiévale, à base de boiseries, chandeliers et autre miroir sorti d'un conte de fées, qui attire les passants et autres curieux. Un avantage comparatif perdu : « Nos temps forts sont juillet - août, octobre et décembre, mais cette année, nous avons tout perdu. Le tourisme joue un rôle crucial pour la librairie. »

Les Grimoires de Morgane.

La raison de l'installation de ces échafaudages par la mairie est légitime : éviter que les balcons de l'immeuble ne s'effondrent, à cause de la vétusté de l’immeuble. Problème : six mois plus tard, les travaux n'ont toujours pas commencé... Jessica Lulli déplore : « Nous n’avons aucune visibilité quant à leur fin, et donc au démontage de l’échafaudage. Cela fait des mois, et rien ne se passe, à part que nous sombrons dans l'ignorance totale. Heureusement que j'étais là lorsque la structure a été installée, sinon l'accès à l'entrée aurait été coupée en deux, ce qui aurait rendu impossible l'accès avec une poussette ou un fauteuil roulant par exemple. »

La propriétaire a contacté le bureau du maire, sans réponse. La région lui conseille de demander un prêt, « mais j'en ai déjà trois qui courent », confie encore Jessica Lulli.

Et comme disait Jacques Chirac, les ennuis, ça vole toujours en escadrille... Le 7 novembre, la co-propriété a voté des travaux de remise en état, et de présenter la part à payer pour Jessica Lulli : 15.000 €. « Les travaux n’ont pas commencé, et on ne sait toujours pas quand ni par qui ils seront effectués. Le procès-verbal de l’assemblée générale n’est toujours pas disponible », ajoute-t-elle. Enfin, une librairie d'occasion s'est installée à la même adresse, inscrite dans une franchise, et à la devanture aux mêmes couleurs que celles des Grimoires de Morgane.

Jessica Lulli se verse actuellement un salaire annuel de 7000 €, minimum légal, soit 585 € par mois, à quoi s'ajoute un loyer qu'elle se verse de 420 €, pour régler ses factures, ses crédits et subvenir à ses besoins. Elle ne reçoit aucune aide des pouvoirs publics, « même pas la prime d’activité ».

Après que son assurance ait refusé de prendre en charge cette perte de chiffre d’affaires, elle nous confie, l'émotion dans la voix, qu'elle ignore comment maintenir son activité : « J'ai peur de ne pas finir l'année, je suis au pied du mur. » Contacté par ActuaLitté, le cabinet du maire de Rouen n'a pas répondu.

Ce 28 novembre, une campagne Leetchi a été lancée par la gérante, « en espérant peut-être un miracle de Noël… » 700 € ont déjà été récoltés.

Les Grimoires de Morgane.

La librairie Les Grimoires de Morgane, d'une superficie de 54 m², propose près de 2000 titres, couvrant des genres variés tels que la science-fiction, la fantasy, le fantastique, l’horreur et la spiritualité.

Pour concrétiser son projet, Jessica Lulli a investi 45.000 € dans l’aménagement du local et la constitution du stock, avec une aide de 8000 € récoltée via une campagne de financement participatif sur Ulule.

À LIRE - À l'approche de Noël, des travaux gênants pour la librairie Delamain

Outre des ouvrages, la structure propose des accessoires et autres objets de décoration, comme des sculptures, des bougies, ou encore des marque-pages. Au fond de la boutique, un salon de thé a été aménagé, et un marché médiéval a été monté, dans lequel la librairie accueille des artisans locaux pour présenter leurs créations.

Crédits photo : Librairie Les Grimoires de Morgane

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com