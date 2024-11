Prix Pierre Daix 2024 : Éric de Chassey récompensé pour Donner à voir

Le Prix Pierre Daix 2024, créé en 2015 par François Pinault en hommage à l’écrivain et historien de l’art Pierre Daix, a été attribué cette année à Éric de Chassey. Son ouvrage Donner à voir. Images de Birkenau, du Sonderkommando à Gerhard Richter (Gallimard, mai 2024) a séduit le jury pour son analyse éclairante des images liées à la Shoah, et leur transformation par l’artiste allemand Gerhard Richter.

Ce prix, doté de 10.000 €, récompense chaque année un ouvrage consacré à l’histoire de l’art moderne ou contemporain. Le jury a salué une œuvre qui reflète un engagement intellectuel et éthique, à l’image des convictions de Pierre Daix.

Il est composé de Laure Adler (journaliste, femme de lettres), Jean-Louis Andral (historien et critique d’art, directeur du musée Picasso d’Antibes), Martin Bethenod (président du Crédac et des Archives de la critique d’art), Nathalie Bondil (historienne de l’art, directrice du département musée et expositions de l’Institut du monde arabe) et Jean-Pierre Criqui (conservateur des collections contemporaines au Musée national d’art moderne/Centre Pompidou, rédacteur en chef des Cahiers du Musée national d’art moderne).

Le forment également Cécile Debray (historienne de l’art, présidente du Musée national Picasso-Paris), Donatien Grau (historien de l’art et de la littérature française, critique d’art, écrivain), Christophe Ono-dit-Biot (directeur adjoint de la rédaction de Le Point, écrivain), Bruno Racine (directeur de Palazzo Grassi — Punta della Dogana, écrivain), et Pascal Rousseau (historien de l’art moderne et contemporain, lauréat du Prix Pierre Daix 2020).

En 2014, le peintre Gerhard Richter achève quatre tableaux abstraits qu'il nomme Birkenau. Ils sont le résultat de sa longue confrontation avec quatre photographies prises pendant l'été 1944 près du crématoire V d'Auschwitz-Birkenau par les membres du Sonderkommando affectés à la préparation des victimes et au traitement de leurs cadavres. Ce sont les seules images documentant de façon directe le processus d'extermination des Juifs d'Europe par gazage et destruction de leurs restes.

Eric de Chassey analyse ici ces photographies, à partir de leur matérialité et de ce que l'on sait des conditions de leur prise de vue, et mène une enquête minutieuse pour comprendre quels traitements, problématiques, elles ont subis de la part d'un artiste contemporain attaché à maintenir vivante la mémoire de la Shoah. Il montre ainsi comment, à force de spectacularisation et de relativisme, nous sommes devenus insensibles aux enjeux moraux et politiques des images et de la manière dont on les montre et les regarde. - Le résumé de l'éditeur pour Donner à voir

L’auteur est directeur de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) à Paris et professeur à l’ENS de Lyon. Il a dirigé l’Académie de France à Rome-Villa Médicis entre 2009 et 2015, et préside depuis 2022 le Réseau international des instituts de recherche en histoire de l’art. Auteur prolifique, il a publié des travaux sur Matisse, l’art américain, les relations culturelles transatlantiques, et la culture visuelle de la seconde moitié du XXe siècle. Son expertise transparaît également dans les nombreuses expositions qu’il a organisées à travers le monde.

Dans un entretien relayé par le prix, Éric de Chassey souligne la complexité du travail de Richter sur les photographies d’Auschwitz. « L’admiration que son entreprise peut susciter ne doit pas nous rendre aveugles à certaines apories et contradictions de sa démarche », affirme-t-il. Il explique avoir volontairement conservé une distance critique vis-à-vis de l’artiste pour examiner avec précision les manipulations effectuées sur les images.

Il insiste également sur l’importance de montrer ces photographies avec justesse et retenue : « Ces images ne peuvent pas être considérées seulement d’un point de vue esthétique, mais nécessairement en tressant ce point de vue avec un point de vue éthique. » Il appelle à respecter l’intention des auteurs des clichés originaux, des membres du Sonderkommando qui ont risqué leur vie pour produire ces témoignages uniques.

Avec Donner à voir, Éric de Chassey propose une réflexion exigeante sur la mémoire, l’art et la manière dont les images influencent notre perception historique. Ce travail résonne avec force à une époque où les images, souvent détournées ou banalisées, nécessitent un regard critique pour préserver leur sens et leur portée.

Avec ce prix, Éric de Chassey succède à Paula Barreiro López, récompensée en 2023 pour Compagnons de lutte. Avant-garde et critique d’art en Espagne pendant le franquisme. Son travail s’inscrit dans une tradition qui honore la rigueur scientifique et la portée engagée des ouvrages primés.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits Image : David Atlan

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com