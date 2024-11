Marie Boisson Pépite d’or 2024 pour Bianca et la Forêt des parents égarés

Née en 1994, Marie Boisson est une illustratrice et autrice talentueuse, diplômée de l'école des Arts Décoratifs de Strasbourg en 2019, où elle a obtenu son diplôme avec les félicitations du jury. En 2022, elle a fait ses débuts dans l'édition jeunesse avec la publication de son premier album, La visite, aux éditions du Rouergue. En plus de ses projets de livres, Marie Boisson contribue également à divers magazines en tant qu'illustratrice. Elle varie ses techniques artistiques en explorant la bande dessinée, la peinture et les projets de micro-édition.

Dans l'ouvrage lauréat, Bianca, qui vit avec sa tante Clémentine et son cousin Julien depuis la mystérieuse disparition de ses parents, est exaspérée par l'absence de réponses à ses questions. Poussée par la frustration, elle décide de fuguer pour retrouver ses parents. Un indice, une adresse écrite sur un post-it, la mène à la Forêt des Parents Égarés. Là-bas, au lieu de retrouver ses parents, on lui suggère de visiter le Bureau des Problèmes à Résoudre et le Bureau des Affaires Résolues.

Au cours de sa quête, Bianca affronte de multiples épreuves et croise une galerie de personnages extravagants. Dans son œuvre Bianca et la Forêt des Parents Égarés, Marie Boisson aborde avec finesse et humour des sujets sensibles tels que la disparition, l'incompréhension et la solitude. Ce récit fantastique, riche en poésie, s'inscrit dans la tradition des aventures initiatiques telles que Le Petit Prince, Le Voyage de Chihiro et Alice au Pays des Merveilles, offrant ainsi un voyage émouvant et imaginaire à ses lecteurs.

Chaque année, les Pépites mettent en lumière une grande diversité de talents dans le monde de l'édition. Leur sélection rigoureuse englobe une variété d'éditeurs, des plus petits aux grands, spécialisés ou généralistes, et couvre différents genres de la littérature jeunesse, incluant romans, albums, théâtre, poésie, bandes dessinées et livres entièrement illustrés.

Cette initiative célèbre 14 auteurs et 14 autrices, qu'ils soient bien établis ou en début de carrière, tous publiés par 20 maisons d’édition différentes, soulignant ainsi l'engagement des Pépites à promouvoir la pluralité et l'excellence dans la littérature pour jeunes lecteurs.

Dans la catégorie Pépite livre illustré, les nominés de cette année incluaient Un brouillamini de Karen Hottois et Vincent Pianina chez Albin Michel Jeunesse, Cinéma Paradis de Julien Magnani chez Magnani Éditions, JeanJambe et le Mystère des profondeurs de Matthias Picard chez 2024 Éditions, Peurs du soir de Laurie Agusti chez La Partie, et Des siècles et des siècles de Christophe Honoré et Gwen Le Gac chez Thierry Magnier Éditions.

En Pépite fiction juniors, les livres sélectionnés étaient Alexandre sur les flots de Vincent Cuvellier et illustré par Guillaume Bianco chez Little Urban, Le Défi de Yaran de Estelle Faye chez Rageot, Les hamsters n’existent pas de Antonio Carmona chez Éditions Théâtrales Jeune, Mori de Marie Colot et Noémie Marsily chez CotCotCot Éditions, et Noûr et Balthazar de Frédéric Sounac chez La Joie de lire.

La Pépite bande dessinée comprenait des titres tels que Bianca et la Forêt des parents égarés de Marie Boisson chez Misma, Hey Djo ! de Marzena Sowa et Geoffrey Delinte chez Gallimard Bande Dessinée, Les Royaumes de Tiketone, tome 1 : Les Reliques des morts vivants de Mélissa Morin chez Casterman, La Trahison d’Olympe livre 1/2 de Jean Dalin chez Sarbacane, et Les Vacances de Nana et Nini de Margot Farnoux chez Biscoto.

Pour les adolescents, la Pépite fiction ados incluait Celle qui reste de Rachel Corenblit illustré par Régis Lejonc chez Nathan, La Danse sauvage d’Harmonie Stark de Sigrid Baffert et Jean-Michel Payet chez l’école des loisirs, Dans le collimateur de Sébastien Gendron chez Pocket Jeunesse, La terre rouge a bu le sang de Jean-François Chabas chez Courtes Et Longues Éditions, et Rien à faire, on s’embourbe de Édith Azam et Pauline Barzilaï chez Le port a jauni.

Le Salon propose également des moments forts autour de ces sélections. Le dimanche 1er décembre à 15h sur la scène d’en haut, la remise des Pépites se tiendra en présence des jurys, partenaires et lauréats. Suivi à 15h50 par une interview de Marie Boisson par Julien Bisson, représentant le 1 des libraires.

Le lundi 2 décembre à 17h15, un Café littéraire sera organisé sur la Télé du Salon, en compagnie des auteur·rice·s de la sélection des Pépites fiction ados, avec le soutien du Pass Culture. Il est à noter que, bien que l'entrée au Salon soit gratuite, il est nécessaire de télécharger un billet en ligne à présenter à l'entrée.

Par Hocine Bouhadjera

