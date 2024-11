Révélations intimes : les lettres cachées de Gustave Courbet

Un extrait cité par France Bleu Besançon, pour donner une idée de la teneur des échanges, tiré d'une missive du 8 février 1873 de Gustave : « Mais chère Putain, réfléchis donc, tu sais que je t’adore, tu sais que je fais des choses injustes pour t’être agréable ; tu sais que je donnerais je ne sais quoi en ce moment pour sucer ton con, mordre tes poils dorés, ta motte et dévorer tes grands tétons pointus, te décharger dans la bouche, t’embrasser ton ventre proéminent, te caresser les flancs amoureusement avec ma langue, l’introduire si je pouvais dans ton autre petit con entre tes belles fesses, que sais-je !! »

La réponse de Mathilde, datée du 12 : « L’aveu de ton amour, de ton adoration pour moi doit à lui seul me donner le courage qu’il me faut ! Et j’aurai mon con tout prêt à recevoir les sensations qu’il te plaira lui faire éprouver. Ces grands tétons pointus n’ont pas bandé parce que j’étais malade, la fièvre me dévorait ! Je n’avais point sommeil du tout et des nuages épais obscurcissaient ma vue. »

"Un peu scabreux"

C'est Agnès Barthelet, adjointe de conservation à la bibliothèque, qui a fait cette trouvaille inattendue alors qu'elle inspectait le grenier avec ses collègues, le 15 novembre 2023 : « J'ai été intriguée par un papier à en-tête 'Assemblée Nationale' et j'ai lu la première phrase, assez mystérieuse, puisqu'il était question de la remise de lettres d'un grand personnage à une dame, une certaine Mathilde. Des lettres avec un contenu un peu scabreux », a-t-elle raconté.

La certitude de l'authenticité de ces lettres vient de leur transcription et analyse détaillée par des experts, qui confirment que l'écriture et le contenu correspondent à ce que l'on connaît de la vie de Gustave Courbet à cette période, explique Pierre-Emmanuel Guilleray, le conservateur de la bibliothèque municipale.

Ces lettres offrent par ailleurs un aperçu unique dans sa vie post-prison après la Commune de Paris, une période marquée par sa santé déclinante et les pressions financières de la possible restauration de la colonne Vendôme.

Fraîchement libéré de prison en mars 1872, il est confronté à l'angoissante possibilité de devoir payer de sa poche la restauration de la colonne Vendôme, qu'il avait contribué à abattre. En parallèle, sa santé décline de manière inquiétante. Malgré une notoriété qui reste intacte, il se sent vieillir et souffre, percevant peu d'avenir pour lui-même. Néanmoins, sa correspondance avec Mathilde Carly de Svazzema éveille chez lui un espoir de renouveau, apportant une touche de lumière dans un quotidien sombre.

La maire de Besançon, Anne Vignot évoque « une découverte majeure », qui sera mise en valeur lors d'une exposition intitulée Courbet, les lettres cachées, Histoire d’un trésor retrouvé, prévue du 21 mars au 21 septembre 2025.

Trente-six des 116 lettres seront exposées pour illustrer la complexité de cette relation épistolaire. De plus, une publication critique de la correspondance sera réalisée par les éditions Gallimard, et les lettres originales numérisées seront accessibles sur le site Mémoire vive, patrimoine numérisé de Besançon.

Crédits photo : Gustave Courbet, Domaine public

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com