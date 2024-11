Au ministère, Rachida Dati tente un tour de Pass Pass Culture

Voilà deux semaines, la locataire de la rue de Valois initiait une double mission portant sur le Pass : dans un contexte budgétaire de restrictions, cet outil qu’avait inspiré le Bonus Cultura de Matteo Renzi, Premier ministre italien, proposé en 2016 dans le Bel paese. Le candidat Macron le reprenait à son compte pour sa candidature présidentielle de 2017, faisant du Pass Culture l’un des piliers de sa politique culturelle…

Les temps changent, les lendemains déchantent…

Voici qu’en cette fin 2024, Rachida Dati envisage une réforme du système, accompagné de deux missions expresses : la première porte sur l’ouverture des crédits Pass au spectacle vivant, la seconde sur l’apport au secteur du livre. Deux sujets pour lesquels les données existent déjà : pourquoi cet empressement, d’autant que les conclusions sont attendues pour mi-décembre ?

Trois organisations professionnelles posent la même question : dans Ouest France, une tribune que co-signent le Syndicat national de l’édition, le Syndicat de la librairie française et le Conseil permanent des Écrivains, chacun s’inquiète « d’une véritable rupture avec l’esprit du projet ». Rien n’empêche l’évolution, mais en l’état, que souhaite-t-on réformer d’un outil qui fonctionne bien ?

Et de citer l’étude 2024 du Centre National du livre, pointant une baisse de l’activité de lecture chez les 7/19 ans : imagine-t-on, rue de Valois, qu’un Pass Culture réduit aurait autre chose que des conséquences négatives sur ces données ?

De fait, assurent les signataires : « L’engouement initial pour les mangas a cédé la place aujourd’hui à des ventes beaucoup plus diversifiées (près de 400.000 titres différents ont ainsi été achetés via le Pass). Une bonne part de ces jeunes continue de fréquenter ces librairies une fois le Pass utilisé. »

Que le Pass Culture ait profité, et continue de profiter à l’industrie du livre est un fait : la dernière étude de l’Inspection générale des affaires culturelles en juillet dernier le démontrait une fois de plus. Les bénéficiaires du crédit plein (300 €), accordé à leur majorité, tendent vers les livres, les BD et les mangas — CD ou vinyles n’arrivent qu’en 3e position.

Une place gênante ?

« La non-dématérialisation du livre a fortement bénéficié du Pass : en créant un lien entre les utilisateurs et les points de vente, donc en privilégiant les biens culturels physiques, de fait, musique et série en pâtissent », se régale un libraire. « Il aurait été gonflé d’ouvrir les plateformes, d’où qu’elles viennent, et leurs offres numériques, à cette enveloppe. »

Ainsi, la révolution de l’ebook n’ayant pas eu lieu, celle de l’audiobook prenant son temps, le livre s’est imposé face aux usages de streaming (musicaux ou audiovisuels). Le Baromètre 2023 de l’Arcom pointait que 87 % des internautes français — 15 ans et plus — consommaient des contenus culturels et sportifs dématérialisés, films, musique et séries en tête de liste.

Sans oublier qu’il se publie nettement plus d’ouvrages chaque année qu’il ne sort de films ou d’albums. Un point qui ne va toutefois pas sans que l'on en subisse les conséquences, notamment dans l'édition indépendante.

Des librairies voient rouge

Selon les données dévoilées lors des Rencontres nationales de la librairie — et Rachida Dati était présente pour l’entendre —, le Pass Culture représente entre 2,5 et 5 % du chiffre d’affaires des points de vente. Une goutte d’eau pour certains, mais toute hausse des ventes est bonne à prendre dans une profession aux résultats fragiles.

Alors, aubaine, manifestement pour les grandes librairies surtout, et les éditeurs, manifestement, outil électoral remplaçant le pain et les jeux, de toute évidence… Sauf qu’après trois années de Pass Culture, pourquoi procéder à son démantèlement ?

Les auditions dans le cadre de la mission Livre ont débuté la semaine passée, et côté industrie du livre, on reste pantois : « Les effets d’une révision seraient assez dramatiques », nous confie-t-on, « or les interlocuteurs nous demandent d’évaluer les impacts sur le secteur, sans expliciter ce qu’ils ont en tête ». Fameux.

Valois, calculatrice en main

Les idées ne manquent pourtant pas : l’une d’entre elles consisterait à conditionner le taux plein de 300 €… aux ressources. Celle du foyer, probablement, à l’image de ce qui est en vigueur pour le pass Sport, crédit de 50 €. « La logique de ce système est qu’il resterait des miettes à ceux dépassant les plafonds. Mais pour les bénéficiaires sous les seuils, cela ne diminuerait pas trop », analyse un proche du dossier.

Reste à souhaiter à un Pass Culture revu sur ce modèle une plus grande réussite que son homologue dédié aux sportifs. D’autant que son budget de 100 millions € en 2023 passerait à 74,55 millions en 2025. « Depuis sa création en 2021, jamais les enveloppes prévues n’ont été consommées. Le public visé correspond à 6,5 millions de jeunes environ. Or, il n’a été utilisé que par 1,38 million d’entre eux en 2023, contre 1,22 million en 2022 et 1 million en 2021. Le taux de recours national s’établit à 22,6 %. » (voir L'avis présenté à l’Assemblée nationale)

L’autre hypothèse s’avère nettement plus insidieuse : puisqu’il faut plaire au spectacle vivant, Valois envisagerait de réserver 50 € (toujours sur le taux plein) pour cette seule activité. Pour l’heure, la part individuelle consacrée à ce segment équivaudrait à 2 € — soit 0,6 % de l’enveloppe totale, selon le rapport de l’IGAC présenté durant l’été. 0,01 % concernait le théâtre.

Escamotage dans les règles

La préconisation était alors simple : « Favoriser l’amplification des réservations de certaines catégories peu consommées et jugées prioritaires, en renforçant les actions de médiation spécifiques, co-construites avec les lieux et les opérateurs culturels. »

Pas assez d’offres, ou un manque d’intérêt pour ce que les 11.138 lieux inscrits proposaient aux bénéficiaires ? « Pour leur part, les scènes conventionnées et labellisées considèrent le Pass Culture comme une source de réservation marginale », souligne même le rapport…

Alors, pourquoi forcer la main ? « On vise manifestement la non-consommation de ce budget : allouez 50 € à des offres plébiscitées à la hauteur de 2 €, cela conduit à des économies habilement cachées. » Pas si discrètement que cela toutefois.

Les trois organismes signataires de la tribune alertent en effet : « La culture a toujours été synonyme de liberté et de diversité. La lecture en est la porte d’entrée, pourquoi vouloir la refermer ? La réussite du Pass Culture tient à sa liberté d’utilisation. Pourquoi vouloir la limiter ? »

Fort heureusement, la logique conduisant à établir des quotas, un temps envisagée, a été dénoncée récemment et unanimement lors d’une audition devant la Commission des affaires culturelles au Sénat. Un mot d’ordre : « Le Pass Culture, c’est une liberté de choix. Introduire des quotas reviendrait à imposer de choisir et limiter les appétences. »

Auquel cas, une question se pose : qui deviendrait l’arbitre des élégances ?

